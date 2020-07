Utpekt MC-leder (35) pågrepet for vold – nå har politiet tatt vesten hans også

Politiet er foreløpig ordknappe om bakgrunnen for pågripelsen.

– Det dreier seg om en voldshendelse på Nedre Romerike natt til søndag. I den forbindelse er tre personer pågrepet og varetektsfengslet. En eller flere av disse har en form for tilknytning til Satadurah, sier politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth i Øst politidistrikt til TV 2.

Satudarah er en kriminell MC-klubb med opphav i Nederland som i lengre tid har forsøkt å slå seg opp på Østlandsområdet.

En av de tre pågrepne etter forrige helgs voldsepisode er en mann som var tiltenkt en lederrolle i klubben, ifølge TV 2s opplysninger.

De siste årene har han imidlertid gått mye inn og ut av fengsel. TV 2 vet at politiet følger nøye med på 35-åringen. De ønsker å holde ham borte fra gata fordi de frykter rekruttering til kriminelle miljøer.

Om helgens voldsepisode, der mannen ble pågrepet, sier politiet følgende:

– Vi vet ikke hva som var foranledningen, men vi mener at det dreier seg om to fornærmede og en hypotese er at dette kan ha vært et oppgjør i et kriminelt miljø, sier Seyfarth.

«En rekke gjerningspersoner»

Siktelsen lyder på grov kroppsskade. I fengslingskjennelsen fra Nedre Romerike tingrett vises det til flere dokumenter i saken. Dommeren skriver blant annet:

«Retten viser til at etterforskningen fremdeles er i en innledende fase, og det er holdepunkt for at det er en rekke gjerningspersoner. Politiet ønsker også å kartlegge alle de siktedes bevegelser den siste tiden, herunder gjennomgang av telefoner for å se hvem de har hatt kontakt med og hvor de har beveget seg».

«Disse undersøkelser kan igjen frembringe undersøkelser og også personer som foreløpig er ukjente for politiet, men som må avhøres i saken, uten at siktede gis anledning til å påvirke deres forklaringer», skriver retten videre.

Dommeren mener det er grunn til å tro at den siktede 35-åringen vil forspille bevis dersom han løslates. Tingretten besluttet derfor at han varetektsfengsles i fire uker. I to av ukene må han sitte fullstendig isolert.

Han får imidlertid motta besøk og prate i telefon med familien sin, men det må skje mens politiet følger med. I tillegg stilles det krav til at samtalene må foregå på norsk, ifølge kjennelsen.

Ifølge 35-åringens forsvarer, Trygve Staff, avviser klienten anklagen fullstendig.

Beslagla president-vest

Politiet beslagla nylig en vest de mener tilhører den utpekte Satudarah-lederen. Vesten er merket med «1%», «Satudarah MC» «President» og «Oslo».

Via sin forsvarer har han gått til retten for å få tilbake vesten, men i en kjennelse fra Oslo tingrett fredag får politiet rettens medhold i å beholde vesten inntil.

BESLAGLAGT: Politiet mener at skinnvesten tilhører 35-åringen som de mener er tiltenkt en rolle i Oslo-fraksjonen til MC-klubben Satudarah. Foto: Politiet

Mannen har tidligere nektet for å ha en rolle i MC-klubben. TV 2 har forelagt forsvarer Staff at politiet mener at en eller flere av de siktede har en tilknytning til MC-gjengen.

– Jeg tror jeg avstår fra å kommentere politiets uttalelser til TV 2.

– Hva med denne vesten da?

– Jeg kan kommentere symboler, flagg og andre informasjonsbærere på generelt grunnlag. For den som ifører seg symbolene til for eksempel Frelsesarmeen, Hells Angels eller andre lovlige organisasjoner, så vil det være et sterkt inngrep dersom påtalemyndigheten, etter eget forgodtbefinnende, tar beslag dette. Det er prinsippielle sider ved dette som politiet ikke ser, mener Staff.

Langt rulleblad

35-åringen fra Oslo har tidligere vært tilknyttet gjengen Young Guns, men han skal på et tidspunkt ha kommet på kant med flere sentrale skikkelser i gjengen.

Han ble dømt første gang i 2001 og har siden blitt straffedømt en hel rekke ganger, blant annet for vold, ran og grove trusler.

Mannen løsnet skudd ved restauranten Mona Lisa i Oslo sentrum i 2015. Han ble frikjent for drapsforsøk, men ble dømt for våpenlovbrudd.

I februar i 2018 la mannen ut et bilde på sosiale medier der han poserer sammen med en stor gruppe ungdommer på Linderud senter i Oslo.

Helt fremst i bildet står mannen sammen med tre menn som er iført klær med Satudarahs logo.

– Da jeg ble løslatt i januar 2018 holdt vi en liten fest med venner. På den middagen var 150 personer samlet, og mange av disse er ikke kriminelle, men det var tre personer fra Satudarah til stede, har han tidligere forklart.

Mannens forsvarer, Trygve Staff, har ikke besvart TV 2s spørsmål.