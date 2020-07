Epsteins høyre hånd pågrepet – slik overbeviste hun jentene

I fjor sommer ble den amerikanske milliardæren Jeffrey Epstein funnet død på cella si i et fengsel i New York. Det skjedde kort tid før han skulle møtt i retten tiltalt for sexhandel med mindreårige jenter.

Overgrepene skal ha foregått over flere tiår, og hundrevis av ofre har stått frem og hevdet at de har blitt misbrukt av finansmannen.

Epsteins høyre hånd

58 år gamle Ghislaine Maxwell blir av ofrene beskrevet som Epsteins høyre hånd.

Nå melder amerikanske medier at Maxwell er pågrepet. Ifølge NBC New York ble Maxwell arrestert i New Hampshire, torsdag morgen amerikansk tid, siktet for å ha medvirket til seksuelle overgrep av mindreårige.

Det er ventet at hun vil møte i retten senere torsdag.

Ifølge Reuters er tiltalen på seks punkter.

* Medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlig seksuell aktivitet.

* Medvirkning til å transportere mindreårige for å delta i ulovlige seksuell aktivitet

* Rekruttering av en mindreårig til å delta i ulovlig seksuell aktivitet

* Transportering av en mindreårig for å delta i ulovlig seksuell aktivitet

* To tilfeller av falsk forklaring

* For å ha hatt en rolle i «seksuell utnyttelse og misbruk av flere mindreårige jenter av Epstein».

Slik overtalte hun jentene

I tiltalen står det blant annet at Maxwell først forsøkte å bli venner med Epsteins mindreårige ofre. Dette gjorde hun ved å stille spørsmål om livene deres, skolegangen og familiene deres.

– Maxwell and Epstein tilbragte tid med ofrene og bygde et vennskap med de mindreårige jentene ved å ta de med på kino og shopping, står det videre ifølge CBS News.

Maxwells tilstedeværelse under overgrepene, skal ha fått jentene til å følge seg tryggere. Dette forklares ved at de var under påsyn av en voksen kvinne, heter det i tiltalen.

Eksempler som trekkes frem i tiltalen er at Maxwell skal ha massert Epstein foran de mindreårige jentene. Hun skal også ha oppfordret jentene til å massere milliardæren enten naken eller delvis naken.

Mange av disse massasjene ledet til at Epstein forgrep seg på de unge jentene.

Her er Ghislaine Maxwell avbildet sammen med en av de fornærmede i saken og britiske Prins Andrew i London i 2001. Kvinnen på bildet hevder hun har hatt sex med prinsen tre ganger da hun var 17 år.

Ifølge forklaringene til de fornærmede jentene skal Maxwell ha vært ansvarlig for å rekruttere de unge jentene og lagt til rette for Epsteins seksuelle omgang med dem. Hun blir også beskyldt for å ha vært deltakende i noen av overgrepene selv.

Viktig vitne

Det er svært sannsynlig at Maxwell i dag er det viktigste vitnet til Epsteins forbrytelser, og at hun også kan redegjøre for hvilke andre personligheter som faktisk var innblandet i dem.

Ghislaine Maxwell er også avbildet med britiske Prins Andrew, og Virginia Giuffre som hevder at hun har hatt sex med prinsen tre ganger mellom 2001 og 2002. Den gang var Giuffre 17 år gammel.

Prinsen nekter for alle anklager om at han skal ha hatt sex med Guiffre.

Strømmetjenesten Netflix slapp nylig en omfattende dokumentar om Epstein-saken. I en ekstra-episode til dokumentaren, som spesifikt omhandler Maxwell og hennes rolle, kommer det frem at de var et par i en periode, men at dette angivelig forandret seg da Epstein ikke ville gifte seg med henne.

– Avskyelige og usanne

Etter at Jeffrey Epstein ble dømt for overgrep mot én jente i 2008, var ikke Maxwell lenger å se sammen med finansmannen i offentligheten.

I 2011 kom hun med en offentlig uttalelse gjennom sine juridiske representanter, hvor hun benektet enhver påstand om at hun skal ha visst om, eller hatt noe med Epsteins forbrytelser å gjøre.

– Beskyldningene mot meg er avskyelige og helt usanne, og jeg ber om at de opphører, uttalte hun den gang.

Saken oppdateres!