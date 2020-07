Across heter den og blir Suzukis første ladbare hybrid.

Om du synes du drar kjensel på noen av linjene og utseendet generelt, så stemmer det. Dette er nemlig "tvillingen" til en av Norges mest solgte biler: Toyota RAV4.

Across bygges rett og slett av Toyota, for Suzuki, og slektskapet er det vanskelig å lyve seg unna. Ikke at det er noen grunn til det, heller ...

Her i Norge vil den nye ladbare SUV-en innta tronen som toppmodell og flaggskip hos Suzuki, sammen med de mindre slektningene S-Cross, Vitara, Swift og Ignis. Alle leveres selvsagt med firehjulsdrift inkludert i prisen, i kjent Suzuki-stil.

God elektrisk rekkevidde

Slik ser nye Suzuki nye flaggskip, Across, ut innvendig.

Nye Across er leveringsklar fra september 2020. En godt utstyrt modell koster fra 549.900 kroner.

Across kommer med et ladbart hybrid-system som gir økonomisk forbruk og lave CO2-utslipp. Rosinen i pølsa er en elektrisk rekkevidde på hele 75 kilometer, skriver Suzuki i en pressemelding.

Den rause rekkevidden gjør den til en av SUV-ene med best rekkevidde i sin klasse. Ved daglig kjøring vil de fleste kunne kjøre helelektrisk.

Kraftig motor

Den elektriske rekkevidden er på rause 75 kilometer når batteriet er fulladet.

Med en kombinasjon av en 2,5 liters bensinmotor og to elektriske motorer på henholdsvis 134kW og 40kW, får Across en samlet motoreffekt på 306 hk. Det gjør den til en kvikk og rask familiebil.

Den norske versjonen rommer 520 liter i bagasjerommet.

– Med stor bagasjeplass, plug-in hybrid-system og firehjulsdrift egner den seg for de som er på farta. Vi liker å kalle den en aktiv familie-SUV, sier Lars Havre hos den norske Suzuki-importøren.

