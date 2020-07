Mannen som meldte seg i Hagen-saken, er ikke personen politiet etterlyser

Tidligere torsdag opplyste Øst politidistrikt til TV 2 at en mann hadde meldt seg i forbindelse med politiets etterlysning etter et mulig vitne i Lørenskog-forsvinningen.

Nå opplyser politiet til Nettavisen at mannen som meldte seg, ikke er personen politiet ønsket å komme i kontakt med.

- Vi har i løpet av dagen mottatt noen flere tips om hvem mannen kan være. Vedkommende som kontaktet politiet, og lurte på om det kunne være ham, er i løpet av dagen sjekket ut av saken, skriver påtaleansvarlig i Hagen-saken Haris Hrenovica i en mail til avisen.

6000 timer med video

Det finnes rundt 6000 timer med video i saken, og politiet forsøker å gå gjennom dette i prioritert rekkefølge. Det er, slik TV 2 forstår det, først den siste tiden at politiet ansett innholdet i den nypubliserte videoen som relevant.

– Den første gangen så vi ikke mannens bevegelsesmønster fullt ut, men ved en senere gjennomgang så vi at vitnet var i området på et aktuelt tidspunkt, sier Hrenovica.

På bildene, som ble publisert onsdag, ser man at han har en mørk, trolig blå, allværsjakke, og at hetta er trukket over hodet.

På hendene har han hansker. Buksa er brun-aktig, mens skoene er svarte. I ansiktet har han enten skjegg, en buff eller noe som gjør det vanskelig å se konturene av ham.

Her bevegde mannen seg

På den første videoen av mannen ser man at han kommer ned trappene ved Metro senter, før han krysser Festplassen og spaserer rolig i retning Langvannet. Da er klokka 10.26, ifølge tidskoden i videoen.

Noe senere, omtrent klokken 10.33, ser man at han går i østlig retning forbi Hjelpemiddellageret på Lørenskog. Dette ligger kun 6-7 minutters gange fra Sloraveien 4 i Lørenskog, der Anne-Elisabeth Hagen oppholdt seg før hun forsvant denne morgenen.

Rundt klokken 11.03 er han tilbake fra området ved Langvannet og vises igjen på et overvåkningskamera ved Metro senter.

Det er foreløpig ukjent nøyaktig når Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Politiet har gjentatte ganger uttalt at det siste sikre livstegnet fra henne ble gitt i form av en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 09.14, altså godt over en time før vitnet befant seg i nærområdet.

Saken oppdateres!