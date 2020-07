Nøkkelspiller på utgående kontrakt: – Har takket nei til flere tilbud fra Glimt

– Philip er en som vi er blitt veldig glad i. Vi ønsker selvsagt veldig sterkt å ha ham med videre, det vet han godt også. Vi er i dialog, men har foreløpig ikke kommet til enighet, sier sportslig leder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan om deres nøkkelspiller Philip Zinckernagel.

– Har dere tilbydd ham en kontrakt?

– Ja, det har vi. Han har foreløpig ikke ønsket å forlenge med oss, erkjenner Bjørkan.

Når en spiller har seks måneder igjen av kontrakten kan han signere for en annen klubb, uten at den nåværende klubben får noen kompensasjon.

Philip Zinckernagel signerte for Bodø/Glimt 30. mars 2018. 1. januar 2021 går kontrakten med gultrøyene ut. Dansken har vært en av de viktigste spillerne i Kjetil Knutsens Glimt-prosjekt.

Totalt har det blitt 15 mål og 15 målgivende på 62 kamper i Eliteserien. I 2019-sesongen var han en av bidragsyterne til at laget sikret seg sølv, og formen har han fortsatt i 2020.

25-åringen kommer fra det velkjente akademiet til Nordsjælland, men måtte gå omveier før han slo ut i full blomst. HB Køge, Helsingør og SønderjyskE var klubbene han var innom før Glimt hentet han til Norge.

Denne sesongen står han med tre mål og fire målgivende på fem kamper. Midtstopper Brede Moe er også på utgående kontrakt med Glimt.

Har takket nei til flere tilbud fra Glimt

Philip Zinckernagel bekrefter overfor TV 2 at han har takket nei til flere tilbud fra Bodø/Glimt.

– Vi har hatt en lang dialog. Spesielt rundt januar og februar var det en del snakk. Det kom noen tilbud som vi valgte å avslå. Status nå er at jeg og agenten min har satt det litt på pause, og tar det litt som det kommer. Klubben ønsker å forlenge, mens jeg ikke har bestemt meg ennå, sier Zinckernagel til TV 2.

FEIRING: Philip Zinckernagel har fått som vane å feire mål i Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen

– Er det drømmen om en større liga som får deg til å vente?

– Det er klart at jeg har en drøm om å komme meg til en stor europeisk liga. Men det er ikke slik at jeg har et ønske om å dra hjem til Danmark eller en annen norsk klubb. Da kan jeg like godt bli i Glimt, det er mer riktig for meg. Jeg avventer mest for å se om det dukker opp noe fra en større liga, sier kantspilleren.

– Er det uaktuelt å gå til en annen norsk klubb?

– Jeg kan ikke si at det er uaktuelt, men det er ikke sannsynlig.

– Er det mulig at du signerer ny kontrakt med Glimt?

– Jeg har ikke lukket døren, men jeg blir 26 år senere i år. Man vil jo gjerne prøve seg i en større liga før man blir for gammel. Det er veldig spennende å være en del av dette Glimt-laget, det blir utrolig gøy å spille Europa League med denne gjengen. For å oppsummere så er ikke døren lukket, men det er satt litt på pause, sier Zinckernagel til TV 2.

Dansken bekrefter også overfor TV 2 at norske, svenske og utenlandske klubber har vist interesse for tjenestene hans.

– Naturlig at vi ser utenfor landets grenser

Flere klubber i Eliteserien risikerer å miste viktige spillere før neste sesong. Noen av spillerne som nå kan snakke med andre klubber er Leke James (Molde), Vegar Eggen Hedenstad (Rosenborg), Ylldren Ibrahimaj (Viking), Elba Rashani (Odd) og Bård Finne (Vålerenga).

I tillegg har Rosenborg Birger Meling som trolig forlater klubben i sommer, mens Marius Lundemo allerede har signert en kontrakt med kypriotiske Apoel. Tore Reginiussen har signalisert overfor VG at han muligens tar en ny sesong i Rosenborg.

– Det er naturlig at vi ser utenfor landets grenser, med tanke på Bårds fortid i Tyskland, sier Bård Finnes agent Stig Lillejord til TV 2.

Bård Finne (25) slo igjennom hos Brann da han var 17 år gammel, og det tok ikke lang tid før utenlandske klubber viste sin interesse. Da han var 18 år gammel dro han til tyske Köln. Etter 21 kamper for A-laget deres dro han videre til Heidenheim. I 2017 bekreftet Vålerenga at de hadde hentet angrepsspilleren hjem til Norge.

OPPLEVD MYE: Bård Finne har rukket å bli 25 år gammel, men har allerede opplevd mye i karrièren sin. Foto: Annika Byrde

Lillejord sier at til tross for at de ser mot utlandet, er det ikke bestemt at Finne er ferdig i Vålerenga.

– Vi sitter veldig rolig i båten. Bård har hatt en fin utvikling i Vålerenga, og vi har en veldig god dialog med dem, sier agenten.

Han bekrefter også at det har vært interesse fra andre norske og skandinaviske klubber, samt at de har avvist interesse fra noen tyrkiske klubber.