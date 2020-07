Klar turistmelding fra politiet

- Vi forstår at folk er bekymret for smittespredning nå når landet gradvis åpner opp igjen, men om alle forholder seg til gjeldende smittevernråd så bidrar vi til å holde kontroll over smittesituasjonen i Nordland. Vask hendene, hold avstand, unngå større forsamlinger og isoler deg dersom du er syk.

Det er det klare budskapet fra fungerende fylkesmann i Nordland, Monica A. Iveland og politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad.

– Ikke ressurser

Fra 1. juli innførte regjeringen endringer i innreiserestriksjonene, og fra 15. juli er det forventet at det kommer ytterligere lettelser i regelverket.

Dette betyr at reisende fra EU-land som har en tilfredsstillende smittesituasjon igjen kan besøke Norge.

– Grensen er i utgangspunktet stengt for turisme, men det er gjort en rekke unntak. Politiet har kontroll på grensen, men vi har ikke ressurser til å være der hele døgnet. I tillegg til stasjonære kontroller gjennomføres det også stikkontroller. Det er viktig å understreke at det med noen unntak er karanteneplikt for de som kommer til Norge, forklarer politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.

Oppfordring

Kløkstad opplyser at politiet følger regjeringens strategi om en tillitsbasert tilnærming under grensekontroll.

– Hver enkelt av oss er ansvarlig for å følge smitteverntiltakene. Politiet følger opp med informasjon, råd og veiledning til publikum. Utlendinger som ikke omfattes av unntakene blir stoppet på grensen, mens øvrige får passere med informasjon om karanteneplikt. Velger du å passere grensen når politiet ikke er tilstede så er du likevel forpliktet til å følge smitteverntiltakene, sier politimesteren.

SMS-varsling

Helsedirektoratet utarbeider nå informasjon på norsk og engelsk som er spesielt rettet mot turister om regelverk, smittevern, testing og karanteneregler. Det skal også opprettes en egen SMS-varsling til alle utlendinger som krysser grensene.

– Vi bidrar til at denne informasjonen blir distribuert ut til kommunene og tilgjengeliggjort for blant annet reiselivsnæringen. Det er også viktig at alle med symptomer eller nærkontakt med smittede skal testes. Dette er gratis og avtales med legevakt på telefon 116117, sier fungerende fylkesmann Monica A. Iveland i en pressemelding.