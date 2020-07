– Folk satt fast i gjørma og ropte om hjelp

Natt til torsdag døde 162 personer etter et jordskred ved en jadesteingruve i Hpakant, i Myanmar.

– Det ligger fortsatt lik i gjørma. Dødstallene kommer til å stige, sier Tar Lin Muang til Reuters.

Maung Khaing, en 38 år gammel gruvearbeider, forteller at han så vidt rakk å se bevegelsene i gjørmefjellet, før han hørte noen i nærheten rope «løp!».

– Alle som stod nederst ved fjellet ble borte i løpet av et minutt. Jeg føler meg tom. Det var folk som satt fast i gjørma og som ropte etter hjelp, men ingen kunne hjelpe, forteller Khaing.

Kalkulert risiko

Det er ikke uvanlig at det går jordskred ved gruvene i Hpakant.

I 2015 døde 113 gruvearbeidere etter at en 60 meter høy stein skled ned fjellet og knuste over 70 brakker hvor arbeiderne lå og sov.

Etter ulykken i 2015 arbeidet flere aktivister for en strengere regulering av jadestein-industrien, hvilket regjeringsjef i Myanmar og tidligere Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi i 2016 lovet at regjeringen skulle jobbe for.

I en uttalelse skriver Global Witness at torsdagens ulykke var en «tragedie som det var mulig å unngå», og at Suu Kyis regjering har mislyktes i å endre en «ulovlig og voldsom gruvedrift».

– Ingen kompensasjon

De som dør i skredulykker i Hpakant arbeider vanligvis helt nederst ved gjørmebergene, hvor de ser etter jadesteiner som de store mineselskapene ikke klarer å fange opp, skriver Al Jazeera.

Arbeiderne ved gruvene er ofte også uregistrerte innvandrere, som gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvor mange som faktisk er savnet etter skredene.

– Familiene til arbeiderne kommer aldri til å kompenseres, da de fleste arbeiderne er frilansere. Det virker som at det er umulig å komme seg ut av denne onde sirkelen. Folk tar risikoer og arbeider nederst ved bergene fordi de ikke har noe valg, sier Than Hlaing, som tok del i å rydde opp etter jordskredet.

Store penger

Aktivister i Myanmar har hevdet at regjeringen og mineselskapene nekter å jobbe for bedre arbeidsforhold for gruvearbeiderne, da industrien allerede er veldig lønnsom.

– Og lokalbefolkningen etterlates i den dystopiske ødemarken med risikoen for å bli begravet levende under jordskredene.