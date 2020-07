Justisministeren om rapport: Også flere punkter politiet bør lære av

Hun trekker fram at Politidirektoratet, PST og Oslo politidistrikt er tydelige på at de vil følge opp rapportens læringspunkter.

– Rapporten er omfattende – over 200 sider – og den konsentrerer seg om politiet og PSTs politioperative forhold. Jeg merker meg at evalueringsutvalget på flere punkter gir uttrykk for at politiet gjorde godt arbeid, men at det også er flere punkter politiet bør lære av, sier Mæland i en kommentar til NTB.

Justis- og beredskapsdepartementet vil gå nøye gjennom rapporten.

– Rapporten anbefaler endringer i lov- og regelverk og i styringen, det skal vi vurdere i departementet, sier Mæland.

Tore Bjørgo, som er leder ved Senter for ekstremismeforskning, mener det er positivt at politiet selv tar initiativ til en ekstern evaluering.

– Det viser at man ikke er redd for konstruktiv journalistikk. Svensk og dansk politi er mye reddere for å utsette seg selv for kritikk. Dette er et uttrykk for en lærende organisasjon, mener Bjørgo.