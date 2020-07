Skjelbred med godt nytt til Rosenborg-fansen

Per Ciljan Skjelbred vet ikke om han blir klar til søndagens møte mot Stabæk, men han forsikrer at det ikke vil ta lang tid før han er spilleklar.

Per Ciljan Skjelbred er endelig på plass i Trondheim. Torsdag formiddag møter han pressen for første gang siden han vendte hjem til Lerkendal. 33-åringen er svært fornøyd med å være tilbake.

– Det føles godt, men litt rart å være tilbake. Det er lenge siden jeg har vært her og lenge siden jeg har kunnet si at «nå skal jeg være her lenge», så det er godt å være hjemme.

Den siste tiden har Skjelbred slitt med en skade i leggen, som han pådro seg i en kamp mot Eintracht Frankfurt. Han forsikrer om at skaden ikke er alvorlig.

– Jeg fikk en liten trøkk helt på slutten, og det får jeg alltid på slutten av sesongen. Så den ventet jeg bare på, det er typisk. Det er bare en belastningsskade, sier han.

– Det er en liten ting, det tar ikke lang tid.

Har fulgt med på Rosenborg

Skjelbred har fulgt med på Rosenborgs seriestart. Han innrømmer at det ikke har vært den mest optimale.

– Det har lugget litt ja, men nå er Trond (Henriksen) tilbake. I går så det bedre ut spillemessig og pressmessig. Det er et bra lag, jeg gleder meg til å være en del av det. Jeg gleder meg til å være en litt eldre person som jager unggutta, sier han.

Selv er han villig til å bidra der det trengs.

– Jeg kan spille over alt, for å være helt ærlig. Som en åtter, i en sekser eller en offensiv tier, selv om man ikke skulle tro det. Jeg har spilt over alt i år. Mest som en ryddegutt i en dyp sekserrolle, men noen ganger mer offensivt. Vi får se.

Han har testet negativt på begge koronatestene han har tatt siden han landet i Norge, og er i praksis spilleklar så fort leggen kjennes fin.

– Jeg vet ikke med helgen, men til uken kanskje. Det viktigste er at jeg kan være med å bidra. Jeg skal være hundre prosent og føle meg fin, så skal vi kjøre på.

– Er det mulig med seriegull?

– Alt er mulig, jeg har vært med på verre enn det her, tro meg.

– Det var drømmen

Skjelbred har vært ni år i Tyskland og spilt for Hamburg og Hertha Berlin. Han forteller TV 2 at tanken om å vende tilbake til Trøndelag har vært med han lenge.

– Jeg fikk jo ny kontrakt etter ny kontrakt, så ble de tre årene plutselig til syv. Man blir jo litt usikker da, på om man skal avslutte ute og bare fullføre, eller skal du ta turen hjem. Men når Rosenborg kom og jeg følte meg fin, da var det ikke noen tvil, sier Skjelbred.

– Å få avslutte karrièren i Rosenborg, i Trondheim, i svart og hvitt, det var drømmen. Når muligheten bydde seg og de var veldig gira og det passet, da slo jeg til, fortsetter han.

Han ser frem til igjen spille i svart og hvitt.

– Det er dritspennende, nå kommer jeg jo fra en annen klubb og en annen måte å spille på. Jeg så kampen i går, det er masse talent og masse gode gutter i laget. Jeg gleder meg til å trene med dem, og til å løpe etter dem, sier han lattermildt.