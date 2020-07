Jan Bøhler gir seg på Stortinget

Det blir knallhard kamp om topplassene på Oslo Aps stortingsvalgliste. To kvinner sloss om andreplassen – og Jan Bøhler trekker seg.

Jan Bøhler bekrefter til TV 2 at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

– Jeg har tenkt på det lenge at jeg skal gi meg. Men det har vært viktig for meg å forklare hvorfor til de mange som har støttet meg, sier Bøhler til TV 2.

Bøhler har sittet sammenhengende på Stortinget siden 2005.

Lørdag skriver han i et Facebook-innlegg at han egentlig ønsket å vente med å dele beskjeden.

– Men i dag har jeg fått vite av media at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til Stortingsnominasjonen, skriver Bøhler og fortsetter:

– Jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder.



68-åringen skriver også at han ikke er fornøyd med politikken Ap har ført de siste årene, på områder som ungdomskriminalitet, utenforskap blant barn og unge, integrering og nedlegging av Ullevål sykehus.

– Valgresultatet ved kommunevalget i 2017 tyder heller ikke på at våre velgere er fornøyde, skriver Ap-veteranen.

Kamp om andreplassen

Det ligger an til et skikkelig bikkjeslagsmål i Oslo Arbeiderparti om de sikre plassene på stortingsvalglista.

I dag har Ap fem representanter, men de håper å kapre seks, blant annet fordi den nye valgloven gir et ekstra mandat til Oslo.

Ingen utfordrer partilederen på 1. plassen – Jonas Gahr Støre er selvskreven.

Arbeiderpartiet skal ha annenhver mann og kvinne på lista, og akkurat nå er det tre kvinner som gjerne vil ha 2. plassen til Marianne Martinsen, som har frasagt seg gjenvalg.

Disse står det mellom

Både varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, lederen av Oslo Arbeidersamfunn, Zaineb Al-Samarai og stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen har signalisert at de gjerne vil stå høyt på stortingsvalglista.

Kilder i Oslo Ap opplyser til TV 2 at kampen om andreplassen vil stå mellom de to kvinnene med innvandrerbakgrunn.

Arbeiderpartiet behøver å vise at de tar innvandrervelgerne på alvor. Mange i partiet ser det derfor som opplagt at Oslo Ap må ha en med innvandrerbakgrunn på 2. plass.

Det betyr at Siri Gåsemyr Staalesen må nøye seg med 4. plassen, som hun innehar i dag, og at Kamzy Gunaratnam og Zayneb Al-Samarai må sloss om 2. plassen.

– Skal sette sammen et lag

Hvem av de to som vinner 2. plassen er usikkert. For det avhenger også av hvordan det går på herresiden.

Etter det TV 2 erfarer har lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, meldt sin interesse for 3. plassen. Det var denne Jan Bøhler hadde.

Med Jacobsen på lista kan det bli vanskelig å argumentere for at Gunaratnam skal med, siden de begge i dag jobber i Oslo rådhus. Det er viktig at Oslo-lista representerer mange miljøer i partiet, mener de som vil ha Al-Samarai på 2. plassen.

– Vi skal sette sammen et lag, det er viktig. Et lag er mer enn summen av enkeltpersoner, sier en av deltakerne i prosessen til TV 2.

På den annen side er varaordfører Gunaratnam populær i Oslo. Hun fikk over 8000 personstemmer ved kommunevalget i 2019, nest mest av alle Aps kandidater.

Stor spenning

Begge de to kvinnene er i begynnelsen av 30-åra, de er svært godt likt i partiet og de har begge, tross sin unge alder, lang erfaring fra både partiet og fra politiske verv.

Al-Samarai er i dag varamedlem til Stortinget og leder av det største partilaget, Oslo Arbeidersamfunn. Mens Gunaratnam i tillegg til å være varaordfører er nestleder i Oslo Ap. Og de har begge ambisjoner i politikken.

Men det blir ikke plass til begge på de seks første plassene, mener flere TV 2 har snakket med i partiet.

Nominasjonskomiteen er foreløpig ikke nedsatt, dette skjer først på representantskapsmøte i Oslo Arbeiderparti 8. september. Den komiteen får den vanskelige jobben med å komme med et forslag som ivaretar alle hensyn og interesser. Innad i partiet knytter det seg stor spenning til hvem som skal lede denne komiteen.

Ingen av de omtalte politikerne vil foreløpig uttale seg om prosessen.

– Vi skal svare når/hvis vi får en henvendelse fra nominasjonskomiteen, er standardsvaret TV 2 får fra kandidatene.