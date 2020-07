Vil stoppe film med Paris Jackson

I vår ble det kjent at den 22 år gamle datteren til Michael Jackson, Paris Jackson, har fått en ny, stor rolle som «Jesus» i den kommende amerikanske filmen «Habit».

Filmen, med tidligere Disney-stjerne Bella Thorne i hovedrollen, er allerede ferdig spilt inn og skal være i etterproduksjonsfasen.

Et sammendrag av filmen antyder at «Habit» vil følge en gatesmart festjente med en Jesus-fetisj, som blir blandet inn i en voldelig narkotikahandel og finner en mulig utvei ved å maskeres som en nonne.

Forsøkes stoppet

Nå har 260.000 mennesker signert en digital underskriftskampanje for å stoppe filmen, hvor Jackson spiller rollen som Jesus, det melder The Guardian.

Det hevdes at filmen er blasfemisk, og det blir videre skrevet at de ønsker å «spre bevissthet og vekke folk for slik kristen-fobisk søppel, som blir akseptert og rost av samfunnet».

Filmselskapene Warner Bros. og Lionsgate er også direkte navngitt i begjæringen.

Dette er ikke den eneste underskriftskampanjen som er utformet for å forhindre filmen i å nå frem til publikum. En annen gruppe har samlet inn 70.000 underskrifter for å blokkere filmen, som sier den «håner kristendommen og latterliggjør troens mennesker».

«Lesbisk» rolle

I underskriftskampanjen hevdes det også at rollen til Jackson vil skildre Jesus som en lesbisk kvinne, selv om dette ikke er bekreftet fra noe hold.

Jacksons rolle som den religiøse figuren har blitt rapportert å omfatte en nesering, rufsete bølger og en tradisjonell kappe, men det er imidlertid ikke nevnt i noe offentlig reklamemateriell at Jackson spilte rollen Jesus som lesbisk.

Jackson har hittil hatt en noe begrenset skuespillerkarriere, mest kjent fra filmen «Gringo», og den musikalske dramaserien «Star», hvor hun gjorde sin skuespillerdebut. Hun har også dukket opp i 30 Seconds to Mars-musikkvideoen til sangen «Rescue Me».

I tillegg til modell- og skuespilleroppdrag, følger hun i farens musikalske fotspor og opptrer sammen med kjæresten Gabriel Glenn i deres akustiske rockegruppe, The Sunflowers.