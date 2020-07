Dette er det første han vil gjøre som statsminister

GRIMSTAD/ARENDAL (TV 2): Ap-leder Jonas Gahr Støre har et klart løfte dersom han blir statsminister.

Støre har installert seg på familiehytta i Tvedestrand for sommeren. TV 2s gallup for juli var en kalddusj for partilederen. Ap får helt nede i 20,8 prosent oppslutning.

Likevel har Ap-lederen håp om å overta statsministerstolen fra Erna Solberg (H) neste år. Og det første han vil gjøre hvis han vinner valget, er å øke pensjonen for dem som får minst.

– Vi har fått et samfunn med for store forskjeller. Så det første jeg vil si er at vi skal øke minstepensjonen. Dette er en sårbar gruppe eldre mennesker, som henger etter, sier Støre til TV 2.

Fra første krone

I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2020 går partiet inn for å øke minstepensjonen med 4000 kroner. I tillegg vil Støre gi en million nordmenn med obligatorisk tjenestepensjon, pensjon fra første krone. Han sier dette handler om rettferdighet.

På TV 2s julimåling er Støre avhengig av MDG og Rødt for å få regjeringsskifte. Han er forberedt på en hard kamp om makta.

SKANDALEFRITT: Jonas Gahr Støre sier i et intervju med TV 2 at han har gjort alt han har kunnet for å unngå nye oppslag som privatformuen sin. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Alle norske valg blir jevne. Jeg forbereder meg på det også her. Det blir en tøff valgkamp, men jeg har tro på at det er vilje til et nytt flertall. Og at Arbeiderpartiet blir den ledende kraften der, sier Støre.

Vil unngå nye skandaler

De to siste valgkampene og valgresultatene har vært skuffende for Støre. Oppslag om Støres private formue og eiendommer har fått mye oppmerksomhet både under valgkampen i 2017 og i 2019.

– Kan du garantere at dette er organisert slik at det ikke blir nye oppslag?

– Jeg har gjort alt jeg kan for det. Så svaret er mitt på det er at, ja, fra min side så har jeg sikret at det ikke er noen bindinger mellom den arven jeg fikk fra min bestefar og den gjerningen jeg gjør som politiker.

Til VG sier Støre at han nå setter formuen på 75 millioner kroner i banken.

– Og det er du helt sikker på?

– Jeg er helt sikker på at jeg har gjort alt som er mulig for det, svarer Støre.

KLIMA: Blir ett av de viktigste temaene i valgkampen. I Grimstad får Støre se hvordan lokal industri forsøker å utvikle klimateknologi. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Siste sjanse for Støre?

Selv om han bor på hytta i juli-ukene, er det fortsatt ikke ferie på heltid. På bedriften NYMO i Grimstad får Støre se hvordan bedrifter i området utvikler klima-industri for å erstatte olje-industrien.

– Tenker du på at dette antagligvis er siste sjanse for deg for å føre Ap inn i regjering igjen?

– Altså, nå runder jeg 60 år og jeg tenker liksom ikke at jeg skal gjøre ting for siste gang. Men det valget som kommer er selvfølgelig helt avgjørende, sier Støre.