Har nesten dobbelt så mye penger som for fem år siden – likevel må PST nedbemanne

Torsdag 2. juli fikk politiet kritikk for håndteringen etter at Philip Manshaus forsøkte å gjennomføre et terrorangrep mot Al Noor-moskeen i Bærum.

Kritikken handler blant annet om at det tok 20 minutter før politiet kom frem, at politiet ikke raskt nok forsto at det dreide seg om et terrorangrep og at informasjonsflyten mellom PST og Oslo politidistrikt ikke var god nok.

Utvalget som står bak rapporten mener at PST eller politiet i beste fall kunne ha avverget angrepet.

I rapporten kommer det frem enkelte opplysninger om ressurssituasjonen i Politiets Sikkerhetstjeneste, som blant annet har ansvar for å forebygge og etterforske terror, spionasje og annen kriminalitet som kan true rikets sikkerhet.

Må bli færre

PST har vokst de senere årene, både hva gjelder budsjett og antall stillinger. I fjor var budsjettet deres på rundt én milliard kroner.

Det betyr at budsjettet er nær doblet de siste fem årene, ifølge rapporten.

Til tross for veksten i stillinger de siste årene kommer det frem at PST nå må bli færre.

Det står følgende: «I 2019 og 2020 var PST nødt til å redusere antall stillinger for første gang på flere år for å kunne drifte innenfor den tildelte økonomiske rammen, samt at en rekke stillinger er ubesatte grunnet manglende finansiering».

Utvalget tar ikke stilling til om PSTs ressurser er tilpasset dagens trusselbilde.

Kostbar teknologi

TV 2 har stilt følgende spørsmål til PST.

Hvordan har det seg at PST har dobbelt så stort budsjett og at det samtidig har vært nødvendig å redusere antallet stillinger?

Står PSTs budsjett i stil til det trusselbildet dere opplever?

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, skriver følgende i en e-post:

– De siste ti årene har vi hatt en kraftig økning i budsjettet vårt, noe som i hovedsak har gått til ansettelse av personell. Det økende behovet for teknologiutvikling og digitalisering har imidlertid gjort at PST har måttet investere i kostbar teknologi, noe som har medført reduksjon i antall stillinger for å balansere budsjettet.

– Jeg kan ikke gå i detaljer på de ulike utgiftspostene, men jeg kan si at vi forholder oss til de budsjettene vi har, skriver han videre.

Slik svarer departementet

PST er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. TV 2 har stilt de samme to spørsmålene til dem.

I en e-post viser de til at den reelle økningen i budsjettene til PST har vært på over 300 millioner kroner siden regjeringen tiltrådte.

«Det kan se ut som det i rapporten henvises til nominelle tall, altså at de ikke tar hensyn til pris- og lønnsvekst og andre tekniske endringer.

I perioden har det blitt bevilget midler til nye stillinger, eks. innen cyber, livvakt, spaning og arbeid knyttet til fremmedkrigere mv. Det har også blitt bevilget investeringsmidler til nye IT-systemer for å effektivisere arbeidsprosesser og øke kvaliteten, samt tiltak for å øke sikkerheten».

Videre skriver departementet at det er stilt krav til det de kaller for «gevinstrealisering» fordi et av de nye IT-systemene er ventet å frigi arbeidstid.

«I tillegg har PST, i likhet med andre offentlige etater, krav til å effektivisere iht. avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. I 2020-budsjettet ligger det inne midlertidig investering til IT-prosjekt som nå er medregnet i den reelle økningen på 300 mill. kroner. I perioden har det også blitt bevilget midler til nytt tilleggsbygg som er en varig økning og varige driftsmidler til å drifte IT-systemene», skriver departementet.