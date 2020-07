VG: Sønn varetektsfengslet i fire uker - siktet for drap på mor

Sønnen, en mann i 30-årene som er siktet for drap på sin egen mor i Halden onsdag er i Halden tingrett varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire uker.

Ifølge VG har siktede samtykket til fengslingen. Han får i tillegg medieforbud i èn uke.

– Siktede har også gitt samtykke til at han kan gjennomføre varetekt på institusjon, sa hans forsvarer, advokat Ole Richard Holm-Olsen, til NTB onsdag kveld.



Kvinnen i 60-årene som ble kritisk skadd i en knivstikking i Halden natt til onsdag er erklært død, opplyser politiet. TV 2 erfarer at vitner ble vitner til deler av drapshandlingen.

Kvinnen ble fraktet til sykehuset med kritiske skader.

Klokken 06.47 meldte politiet på Twitter at kvinnen, som er i 60-årene, er erklært død. Gjerningsmannen, som er i 30-årene, er en kjenning av politiet.

Sønnen siktet

Til TV 2 opplyste politiadvokat Ole Friestad onsdag at den pågrepne mannen er sønnen til den drepte kvinnen. Han fortalte også at politiet har tatt kontroll på en kniv.

– Den avdøde er siktedes mor. Han er nå siktet for drap, sa Friestad til TV 2 onsdag.

Ifølge politiet er mannen kjent av politiet fra tidligere. Mannen er ikke avhørt enda.

– Det er et sentral etterforskningsskritt, og det er noe vi ønsker å gjøre så raskt som mulig, sier Friestad.

Mannen ble pågrepet utendørs. Hendelsen fant sted ved en blokk i området Karrestad i Halden. Ifølge TV 2s opplysninger skal gjerningsmannen ha forsøkt å løpe fra stedet med kniven i hånda.

Vitner til handlingen

TV 2 er kjent med at det ble har hørt bråk og skriking, og at det skal være vitner til deler av drapshandlingen.

– Det er riktig at det er vitner som har gjort observasjoner, og de vil bli avhørt i løpet av dagen. Det arbeidet er allerede begynt, sa politiadvokaten til TV2 onsdag.

Ifølge Halden Arbeiderblad ankom krimteknikere stedet i 08.30-tiden, og et større område er blitt sperret av. Åstedet er et større område, og TV 2s reporter på stedet forteller at det er blitt lagt ut markører rundt det som ser ut som et blodig klesplagg utenfor boligblokka.