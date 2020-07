Historisk straff: – Vi har fått en lærepenge

Aldri før har Forbrukertilsynet bestemt at et norsk selskap må betale 20.000 kroner dersom de bryter loven ved hjelp av influensermarkedsføring.

Forbrukertilsynet har fattet forbudsvedtak med tvangsmulkt mot Sports Nutrition AS på grunn av skjult reklame.

Dette er det første slike vedtaket mot et norsk selskap for skjult reklame i sosiale medier, ifølge tilsynet.

Gir feil inntrykk

Forbrukertilsynet opprettet sak mot selskapet i februar 2019, etter å ha sett flere umerkede reklameinnlegg på influenseres profiler.

TV 2 skrev i juni at Forbrukertilsynet har vært i kontakt med Sports Nutrition ved gjentatte anledninger også i år.

I slutten av mai sendte Forbrukertilsynet et brev til selskapet, hvor de varslet om bot dersom Sports Nutrition fortsetter å markedsføre på denne måten.

Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet, sier følgende i en fersk pressemelding:

– Bruk av påvirkere er en populær markedsføringsstrategi der man benytter påvirkningskraften som finnes i sosiale medier. Det er viktig at slik markedsføring ikke gir inntrykk av å være personlige anbefalinger fra påvirkere som mange ser opp til, men at det er tydelig at det dreier seg om markedsføring

Det er Sports Nutrition som er hovedansvarlig for at reglene i markedsføringsloven overholdes, ikke influenserne.

Forbrukertilsynet har bestemt at selskapet må betale tvangsmulkt på 20.000 kr per innlegg i sosiale medier som er i strid med vedtaket. De begrunner dette med brudd på paragrafene i markedsføringsloven som blant annet omhandler presentasjon og dokumentasjon av markedsføring.

– Lærepenge

Arild Svenson, daglig leder i Sports Nutrition, er ikke helt enig i vedtaket. Svenson mener selskapet har gjort mange og tydelige grep for å informere influensere og ambassadører om hvordan de skal reklamere i henhold til markedsføringsloven.

– Vi mener at vi har gjort det vi kunne for å reklamere riktig. Det har vært vanskelig å vise dokumentasjon på dette, men vi har sagt klart ifra til våre ambassadører om hvordan de skal reklamere. Dessverre har det ikke alltid blitt gjort slik vi har bedt om.

Svenson forklarer at selskapet endret rutinene etter kritikken i 2019 og sørget for å følge retningslinjene Forbrukertilsynet ga dem. Nå er han klar for å gjøre nye endringer.

– Vi har tatt kontakt med Forbrukertilsynet og sagt at vi ønsker å lage en ny rutine. Vi har kommet ut av dette med å få en lærepenge som handler om hvor viktig det er å kunne dokumentere det vi gjør til en hver tid.

Glemt et ord

I juni kontaktet TV 2 Stian Bjørnes, som som ofte blir omtalt som «The Norwegian Viking». Han har nesten 450.000 følgere på Instagram, og har soleklart flest følgere av kontoene som Forbrukertilsynet baserer vedtaket på.

Trønderen var ikke klar over manglende reklamemerking før TV 2 tok kontakt.

Han poengterer at Forbrukertilsynet aldri har sendt ham informasjon om hvordan innlegg skal merkes.

– Jeg har tidligere hatt store, internasjonale sponsoravtaler, og da var jeg veldig opptatt av å merke innleggene mine med reklame. Nå har jeg kanskje gått litt lei av Instagram, og da har jeg dessverre blitt dårligere på å markere innleggene mine. Jeg har aldri signert en avtale med Sports Nutriton, men jeg har en venn i firmaet som jeg har kontakt med, og som av og til sender noen pakker. Det er veldig synd at jeg har glemt å markere dette som reklame.

Influenseren bekreftet at det i stor grad handlet om at han hadde glemt å skrive ordet «reklame» i innleggene. Det samme svarte Kine Paola, som Forbrukertilsynet brukte som eksempel på dårlig markert reklame i pressemeldingen.

– Jeg har fått beskjed om at storyer på Instagram skal merkes med #reklame eller #annonse. Det gjør jeg alltid, mener jeg. Samme med innlegg. Hvis jeg har missa noen der, er ikke det tilsiktet fra min side, da er det en glipp.

Totalt 20 influensere har blitt nevnt i brevet fra Forbrukertilsynet. TV 2 har vært i kontakt med alle som har over 10.000 følgere. Samtlige mener saken handler om de tilfellene hvor de har glemt å merke, eller ikke har merket reklamen godt nok.



Innleggene under er eksempler som Forbrukertilsynet mener er feil merket.