Angret etter å ha vært på koronafest - døde av viruset dagen etter

I innlegget, som ble lagt ut 20. juni, skriver Thomas Macias fra Riverside County i California at han har blitt syk, og han advarer mot å ikke ta smittevernseglene på alvor.

– På grunn av min dumskap har jeg satt min mor, min søster og min families helse i fare. Det har vært en smertefull opplevelse.

Facebook-innlegget har blitt gjengitt av NBC.

– Dette er ingen spøk. Hvis du må ut av huset, bruk maske og hold avstand. Ikke vær en idiot som meg. Jeg vil takke alle mine venner som har kommet med mat til meg, og alle som har vært der for meg, skriver Macias.

Han avslutter innlegget med at han håper han ikke mister livet.

– Forhåpentligvis, med guds hjelp vil jeg overleve dette. Elsker dere alle, skriver han.

Startet med koronafest

Det hele startet tidlig i juni, da Macias var på fest med venner og kjente i California.

Frem til da hadde kun Macias vært ute av huset når det var nødvendig. Det forteller Gustavo Lopez, som var hans gode venn og svigerbror, til NBC.

– Han holdt seg selv i karantene fordi han var overvektig og hadde diabetes, sier Lopez til kanalen.

Lopez forteller at Macias' syn på smittevernreglene ble noe endret etter at guvernøren i California, Gavin Newsom uttalte at de ville lette på smitteverntiltakene.

Kameraten forteller at Macias derfor deltok på festen.

Smittet venn på festen

Det viste seg imidlertid at en av festdeltakerne var smittet var koronaviruset covid-19.

Ifølge svigerbroren ringte den smittede festdeltakeren rundt til alle som hadde vært på festen for å informerte om dette dagen etter.

Det var dessverre for sent.

Macias ble testet for viruset den 16. juni og fikk testsvar den 18. juni.

– Flere av dere vet det kanskje allerede, men de fleste gjør det ikke. Jeg dro på fest for noen uker siden og jeg fikk viruset. Mandag tok jeg testen og torsdag fikk jeg bekreftet at jeg hadde det, skrev Macias til sine Facebook-venner to dager senere.

Den smittede vennen har uttalt at han var klar over at han var smittet da han dro på festen, men at han ikke viste noen symptomer, så han trodde det ikke kunne være noen smitterisiko.

Ble smittet

Lopez forteller at beskjeden om at kompisen hadde deltatt på festen med viruset gjorde Macias forbannet. Men han klandret i hovedsak seg selv fordi han i det hele tatt valgte å dra på festen.

I dagene før Macias ble testet, var han på besøk hos sin venn Lopez og hans ektefelle som også var Macias søster. De synes han så syk ut.

– Han så ikke frisk ut, og han svettet voldsomt, sier Lopez.

I løpet av dagene i etterkant av den positive covid 19-testen ble Macias raskt dårligere. 21. juni ble han fraktet til sykehus i all hast. Han ble koblet til respirator.

Senere på kvelden døde Macias.

Lokale myndigheter bekrefter ovenfor NBC at Macias døde av koronaviruset.

Riverside County har over 18.000 bekreftede smittetilfeller og over 460 dødsfall. Det er området med nest flest smittetilfeller etter Los Angeles i California.

På landsbasis er over 2.7 millioner smittet, og over 130.000 har mistet livet etter virussmitte.