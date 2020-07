Korte kontrakter gjør klubbene sårbare: – Spillerne styrer overgangsmarkedet

Nå gjør Toppserie-klubb et uvanlig grep for å hindre at spillerne forsvinner på billigsalg.

Da Sandvikens tre landslagsspillere dro hjem fra fotball-VM i fjor sommer, hadde de fått mange utenlandske beilere.

Stopperen Stine Hovland hadde fått et tilbud av AC Milan, mens backen Cecilie Redisch Kvamme var ønsket av West Ham.

Begge hadde bare et halvt år igjen av kontrakten med Sandviken, og fikk lov til å forlate klubben for forholdsvis små overgangssummer.

Men da Reading ønsket å hente den tredje landslagsspilleren, vingen Amalie Eikeland, kort tid etter, satte bergensklubben seg på bakbeina.

– Jeg var klar for nye utfordringer og ønsket å ta et nytt steg i utlandet, men jeg var redd for at overgangen ikke skulle gå i orden, sier Eikeland.

Unntaket Eikeland

Grunnen var at hun hadde noe så sjeldent som en toårskontrakt med Sandviken. Mens Hovland og Kvamme uansett kunne velge å dra utenlands etter sesongen, kunne klubben holde på Eikeland i ett og et halvt år til.

– Vi var i en posisjon der vi kunne si nei til Reading, og det gjorde vi også, forklarer styreleder Pål Hansen.

DYR: Reading måtte bla opp mer enn de hadde håpet for å sikre seg signaturen til landslagsspiller Amalie Eikeland. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT

Etter noen dager kom Reading tilbake med et nytt bud. Etter det TV 2 kjenner til, var det et bud langt høyere enn de 100.000 kronene det er vanlig å by for en Toppserie-spiller.

– Rammen og pakken var så anstendig at vi måtte vurdere det. Da snakker vi om overgangssum, klausuler for å hente henne tilbake og videresalgsprosenter, sier Hansen.

Eikeland ble solgt - for en overgangssum som er en av de høyeste som er blitt betalt for en norsk Toppserie-spiller.

– Jeg er glad for at Sandviken ga meg muligheten til å dra ut. Og så er det jo kjekt at de fikk litt tilbake, sier Eikeland.

Endrer strategi

For Sandviken var overgangen en nyttig erfaring. Med en spiller på toårskontrakt var de plutselig i posisjon til å forhandle med den utenlandske klubben, noe Toppserie-klubber ikke har hatt for vane å gjøre.

VIL HA SLUTT PÅ KORTE KONTRAKTER: Sandvikens styreleder mener klubbene i Toppserien må gå sammen om å tilby spillerne lenger kontrakter. Foto: Pål Schaatun

– I altfor mange år har overgangsmarkedet vært spillerstyrt, fordi spillerne har hatt ettårskontrakter, sier Hansen.

Det vil han ha en slutt på. Etter overgangen til Amalie Eikeland bestemte derfor klubben at de fremover bare skal signere nye spillere for minst to år.

– Da har vi som klubb mer styring. For hvem er det som skal styre løpet her, er det spillerne, agenter eller klubbene? spør styrelederen retorisk.

– Vi har laget en profil over hvordan vi ønsker å drive spillerlogistikk. Spillere skal ikke bare være en ren utgift i den perioden de er her, men også en potensiell inntektskilde, legger han til.

Spillerne vil ut

Men toårskontrakter er ikke nødvendigvis særlig lukrative for kvinnelige fotballspillere. Etter å ha innført de nye retningslinjene, har Sandviken fått avslag fra spillere som heller ønsker å signere for ett år om gangen.

DRØMMER OM UTLANDET: Sandvikens spillere har en drøm om å spille for en stor klubb i utlandet. Men klubben vil ikke gi slipp på dem, uten at de får noe tilbake. Foto: MATHIAS BERGELD

– Spillerne ønsker kortere kontrakter fordi de da selv kan velge om de skal dra ut eller ikke. Er de knyttet til lenger kontrakter, så er det klubben som bestemmer, sier Hansen, og fortsetter:

– Veldig mange spillere ønsker seg ut, det trenger ikke å være lengre enn til Sverige. Og med en korttidskontrakt har de bedre muligheter til det.

Ikke lukrativt nok

Ettårskontrakter er svært utbredt i både norsk og internasjonal kvinnefotball. At den totale overgangssummen for alle spillerkjøp i internasjonal kvinnefotball i fjor ikke var høyere enn 6,3 millioner kroner, er et resultat av det.

– Klubbene må skrive lenger kontrakter med spillerne, sånn at man sikrer seg en pengeflyt om det blir snakk om internasjonale overganger, sier Hege Jørgensen, daglig leder for Toppfotball kvinner.

MENER SPILLERNE MÅ TA ANSVAR: Daglig leder i Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, mener spillerne selv må ta initiativ til å skrive under på lengre kontrakter. Foto: MATHIAS BERGELD

Men det er lettere sagt enn gjort. For det første ønsker spillerne muligheten til å se seg om etter endt sesong, for det andre er ikke økonomien i alle Toppserie-klubbene god nok til å gi et tilbud spillerne ikke kan avslå.

– Så lenge vi ikke har mer penger å tilby spillerne, er det vanskelig å skrive lenger kontrakter. Når alt kommer til alt, så handler jo dette om økonomi, sier Jørgensen.

For lave lønninger

En NISO-rapport fra 2019 viser at åtte av ti spillere i Toppserien tjener mindre enn 100.000 kroner i året på fotballen.

Så lenge klubbene ikke kan tilby mer lukrative lønninger, er ikke langtidskontrakter særlig attraktivt.

– Klubbene må jo tilby gode nok betingelser til at det skal være en fordel å skrive under for flere år. Hvis ikke det finnes noen fordeler, vil jo man heller ha frihet til å velge, sier landslagsveteran Ingrid Moe Wold, som selv har skrevet under på flere langtidskontrakter med LSK Kvinner.

I vinter gikk hun, etter endt kontrakt, til Madrid CFF i Spania.

– Jeg ønsket å prøve noe nytt, så den siste gangen jeg skrev under for LSK, var det bare aktuelt å signere for ett år. Slik at jeg kunne komme meg ut, sier Moe Wold.

Ond sirkel

For å kunne tilby mer lønn, hadde inntekter fra internasjonale overganger kommet godt med. Nå tjener de norske klubbene nesten ingenting på overganger, fordi de ikke kan tilby nok lønn.

– Hva kan dere gjøre for å komme ut av denne sirkelen, Jørgensen?

SUKSESS: Guro Reiten har vært en stor suksess i engelsk fotball etter overgangen til Chelsea. Fordi hun bare hadde et halvt år igjen av kontrakten med LSK Kvinner, fikk ikke klubben mer enn rundt 100.000 kroner da hun forlot dem. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT

– Vi må jobbe knallhardt for å bedre rammebetingelsene i klubbene, slik at de kan tilby bedre økonomi for spillerne. Så må spillerne ta sin del av ansvaret for at norsk fotball skal utvikle seg videre. Det er viktig at spillerne også forstår at de er en del av et økosystem, og at de forstår hvor mye penger som er investert i dem.

– Er ikke det et urimelig ansvar å legge på spillerne, som bare vil bli best mulig i fotball?

– Jo, derfor er det ikke dem alene vi må legge dette på. Men alle aktører i norsk fotball på kvinnesiden må forstå sin rolle i systemet.

– Finnes ingen alternativ

I LSK Kvinner jobber de også med å kunne tilby lenger kontrakter til spillerne, mens den ferske klubben Rosenborg har gitt lengre avtaler til Kristine Minde og Lise Marie Utland, som de nylig har hentet hjem.

Hansen i Sandviken mener klubbene må gå sammen om å signere spillere på lengre kontrakter.

– Det er en vei vi må gå. Det finnes ikke et alternativ, sier Sandviken-lederen.

– Frykter du at Toppserien kommer til å bli fraløpt, Jørgensen?

– Jeg er ikke redd for det, men vi må sørge for at vi nå henger med i svingene, sier hun.