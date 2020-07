Mulla Krekar, Najmuddin Faraj Ahmad, ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging, i Italia 15. juli 2019.

Fredag begynner ankesaken.

– Nå vil han få en anledning til å komme med sin versjon i saken, noe han ikke har gjort foreløpig, sier Miriam Barbera, en italiensk journalist som har fulgt saken tett.

Hun forteller at Krekar blir regnet som å være en farlig person i Italia.

– Han anses som å være ekstremt farlig, og en internasjonal terrorist. En lederskikkelse som rekrutterer andre og som finansierer islamsk virksomhet, sier Barbera til TV 2.

Overvåkning

Barbera forteller at den italienske etterforskningen av Krekar gikk over fem år før rettsaken begynte, og at den ble ledet av R.O.S - Carabinieri, en italiensk politienhet som hovedsakelig etterforsker organisert kriminalitet.

– Gjennom utstrakt bruk av avlytting og internettanalyser, som ble gjort i fengselet i Norge, beviser etterforskningen at Krekar samlet inn 3 millioner kroner, som senere ble brukt til rekruttering, sier Barbera.

Hun forteller også at politiets bevismateriale slår fast at Krekar skal ha kontrollert et terrornettverk over hemmelige internettsider, et nettverk som skal ha finansiert 12 fremmedkrigere i Syria.

Barbera har også intervjuet fengslede medlemmer av terrororganisasjonen «Rawti Shax», en europeisk gren av terrornettverket Ansar al-Islam. Mulla Krekar er i Italia dømt for å lede denne organisasjonen.

– For oss er mulla Krekar det paven er for katolikker, skal terrormedlemmene ha sagt til Barbera, som videre forteller at «det ikke er noen tvil om at Krekar var gruppens udiskutable leder».

Krekars advokat

Vittorio Platì er mulla Krekars forsvarsadvokat i ankesaken. Platì har vært forsvarer i hele 26 liknende saker i Italia, og blir vurdert som å være en spesialist på saker som handler om islamsk terrorisme.

Til TV 2 forteller Platì at Krekar vil holde flere innlegg via videolink under den kommende rettsaken, da Krekar ikke får forlate fengselet for å møte i rettsaken.

Platì var også forsvarer for flere av medlemmene i terrornettverket Rawti Shax. Ifølge forsvareren fikk de fengselsdommer på fem år, mens Krekar fikk 12 år fordi han blir ansett som å være lederen av terrornettverket.