Sykkelstjerne vraket til Tour de France – øker Kristoffs sjanser

Onsdag presenterte Team Sunweb laget som skal sykle årets Tour de France, og på listen var ikke Michael Matthews å se. Dette er første gang på fem år at australieren ikke sykler touren.

Utgangspunktet før sesongen, og under koronapausen, var at 29-åringen skulle sykle touren, men Sunweb-ledelsen har nå gjort store endringer i Matthews sitt program. Han skal delta i Milan-San Remo 15. august og Giro d'Italia fra 3. til 25. oktober.

Disse skal representere Team Sunweb i Tour de France: Fakta: Klikk for å endre Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Marc Hirschi

Joris Nieuwenhuis

Nicholas Roche

Jasha Sütterlin

– Jeg har sagt til lagledelsen at jeg ønsket å holde meg til det opprinnelige programmet, som inkluderte touren og klassikerne. Men de holdt seg til giroen, San Remo og Il Lombardia, sier Matthews til cyclingnews.

Han påpeker at han er glad for at giroen fremdeles står på programmet, og at han ser frem til rittet som «han elsker».

Sykkelstjernen har ennå ikke fått noen forklaring fra Sunweb-ledelsen om hvorfor programmet hans er blitt endret.

– Nå må jeg bare endre tankegangen, fokusere på de nye målene jeg har og prøve å gjøre mitt beste, sier Matthews.

– Oppsiktsvekkende, men positivt for Kristoff



TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad stusser over vrakingen, og mener dette føyer seg inn i rekken av beslutninger som ikke er like heldige.

– Den situasjonen nå med Matthews, som åpenbart hadde lyst til å sykle Tour de France, er situasjoner som gjør at Sunweb havner litt på kanten med rytterne. Det kan igjen føre til at de ikke blir i laget, og Sunweb er et lag som har en lei tendens til å miste nøkkelryttere. Tom Domoulin er vel det mest kjente eksempelet, men det er en haug med andre ryttere også, sier Kaggestad og legger til:

– Jeg tror de overstyrer rytterne litt der. Jeg tror de skal lytte litt mer til rytterne, i hvert fall Matthews som er en av de største rytterne de har. Og med såpass mange etapper i Tour de France som er kuperte, ville han hatt gode forutsetninger for å gjøre det bra.

– Dette er en oppsiktsvekkende nyhet med en rytter av hans kaliber, spesielt når de andre topper lagene til Tour de France. Han er en god kandidat til å vinne enkelte etapper, har bra kapasitet og kunne vært med å kjempe om den grønne trøyen. Det er en merkelig strategi av Sunweb, understreker Kaggestad.

Men for de norske rytterne sin del er dette utelukkende positivt.

– Han er en utfordring særlig for Alexander Kristoff. Jeg tror ikke han blir lei seg for dette, for å si det sånn. Så dette er en god nyhet for Kristoff og det øker vinnersjansene hans på enkelte etapper.