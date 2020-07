Toppserie-sjefen ut mot UEFA: – Arrogante og nedlatende

Hege Jørgensen mener Det europeiske fotballforbundet (UEFA) må ta sin del av skylden for at så mange kvinnelige fotballspillere går gratis til utenlandske klubber.

Når en ung, mannlig fotballspiller står uten kontrakt, er klubben som henter ham pliktet til å betale en kompensasjon til klubbene han har vært i før.

På den måten blir klubbene, som har brukt mye tid og ressurser på å utvikle ham, belønnet for arbeidet.

Dersom han hadde vært kvinne, ville ikke klubbene fått igjen noe som helst. Fordi regelverket ikke finnes i kvinnefotballen.

– Det er fordi UEFA mener at kvinnefotball er amatøridrett. Det er i alle fall den argumentasjonen de har brukt frem til nå - og det er jo helt absurd, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball kvinner.

Norske klubber på bar bakke

TV 2 kunne tidligere i uken fortelle at flesteparten av de norske spillerne som forlater Toppserien, ikke koster de utenlandske klubbene en eneste krone.

Ettersom mange blir hentet etter at kontraktene deres har løpt ut i den norske klubben, slipper de europeiske storklubbene å betale overgangssum.

At det heller ikke finnes et internasjonalt regelverk for såkalt «utdanningskompensasjon», gjør at klubbene i Toppserien ikke en gang får knapper og glansbilder i retur.

En gratis spiller er helt gratis i kvinnefotballen, mens det på herresiden er implementert et regelverk som sikrer at de små klubbene i alle fall får noe igjen når deres beste, unge spillere blir hentet av de store.

– I herrefotballen er det jo en automatikk som gjør at klubbene får noe igjen. Store penger flyter inn i norsk fotball gjennom disse systemene - på herresiden, ikke hos kvinnene, sier Jørgensen.

— Mer enn arrogant

Hun mener det er på tide at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) også innfører regelverket på kvinnesiden. At de argumenterer med at kvinnefotball fortsatt er amatøridrett, synes hun er provoserende.

– Det er mer enn arrogant. Det er nedlatende fra dem som skal drive idretten fremover. Vi er ikke uvant med slike holdninger, men FIFA, UEFA og NFF, for den del, får nå store markedsinntekter fra kvinnefotball. De må sørge for at utvikle idretten videre, sier Jørgensen.

Hun mener det er urimelig at en klubb som Lyon, som har et høyere budsjett enn alle Toppserie-klubbene til sammen, skal kunne hente unge spillere fra Norge for ingenting.

– Forskjellen mellom de største klubbene i Europa og klubbene i Norge finnes allerede. Det vi må sørge for er at det blir skapt et økosystem for overganger, som gjør at det tilfaller penger til klubbene som gjør en jobb for å utvikle spillere her i Norge, sier hun.

Støttes på klubbnivå

Det er Sandviken enig i. Det siste året har bergensklubben måttet gi slipp på flere av sine spillere til utenlandske klubber.

– Er det problematisk at det ikke finnes noen utdanningskompensasjon i kvinnefotball?

– Jeg kan ikke si om det er et problem, for vi kjenner ikke til noe annet. Men et slikt regelverk vil hilses velkommen - og det vil være på sin plass, sier Pål Hansen, styreleder i Sandviken.

Samtidig betyr innføringen av et slikt regelverk at klubber som Sandviken også må betale for spillerne de henter fra andre klubber i Norge.

Det synes styrelederen er helt greit.

– Det skulle bare mangle at klubbene som er flinke til å utvikle spillere sitter igjen med noen penger. Dette økosystemet må på plass, sier Hansen.