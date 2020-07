Warholm vil løpe i Monaco

Karsten Warholm har bare konkurrert en eneste gang i sommer. Da satte han bestenotering i verden på 300 meter hekk med 33,78. Nå håper han å jakte en ny supertid på spesialdistansen 400 meter hekk.

– Det er ting på gang, men vi har ikke spikret det hundre prosent ennå. I den situasjonen vi står i nå så er det ikke gitt at det blir noe 14.august. Men jeg er ute og ser etter muligheter, sier Warholm til TV 2.

Har ombestemt seg

Grunnen til at Warholm er usikker, er de nye reiserådene regjeringen har varslet skal komme. Men den 15.juli vil regjeringen mest sannsynlig åpne opp for reiser til Frankrike/Monaco, som har omtrent like mye smitte som Danmark.

Da TV 2 spurte Warholm om konkurransesommeren etter Impossible Games på Bislett i juni, så var han innstilt på å droppe alle løp på langhekken, og heller satse på 400 flatt.

– 400 hekk kommer jeg til å spare til det er en setting der jeg kan komme ned mot veldig bra tider. Men jeg har en 400-rekord jeg har lyst til å pynte på, sa Warholm til TV 2 den 10.juni.

Nå har han ombestemt seg.

– Jeg bruker ikke å vingle så mye, men akkurat nå er jeg i bra form. Og da må jeg bruke det der jeg skal. Så hvis jeg får sjanse til å springe hekk, så kommer jeg til å gjøre det.

Både Paris og Eugene avlyste forrige uke sine Diamond League-stevner. Men ifølge friidrettsagenten Daniel Wessfeldt kommer Monaco-stevnet til å bli arrangert. Om Warholms rival Samba vil stille opp, er ennå ikke klart.

– Jeg vet ikke. Det kan hende, men det er ikke avklart, sier Wessfeldt til TV 2.

– Kan bli bra

Warholm ser uansett fram til å konkurrere igjen. Formen har ikke tapt seg så mye siden han imponerte på Bislett.

– Ja, jeg var i godt slag på Bislett. Jeg ser ikke bort i fra at det kan bli bra hvis jeg får sjansen i august. Jeg har egentlig troen.

– Ny verdensrekord?

– He, he. Akkurat nå er det vanskelig å si. Men jeg jakter selvfølgelig å springe fort. Verdensrekord er veldig mye å håpe på når man har fått så seig inngang. Men jeg skal løpe så fort jeg kan den dagen det løpet eventuelt går. Som vanlig, sier Warholm og ler.

Etter det TV 2 forstår regner man med at regjeringen åpner for reiser til Frankrike den 15.juli uten å måtte ta karantenetid når man kommer hjem. Team Ingebrigtsen planlegger også å løpe i Monaco, og har bestilt billetter til Sveits og høydesamling i St.Moritz allerede den 15.juli.

Dermed får de en god oppkjøring til det stevnet og banen der Filip Ingebrigtsen har sin norske rekord fra.

– Hvis ting går etter planen, så bør både jeg og Jakob kunne nærme oss å løpe under 3.30 der nede, sier Filip Ingebrigtsen til TV 2.