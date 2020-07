Artist Lisa Børud (23) giftet seg under koronapandemien

Lisa Børud (23) har vært artist så godt som hele livet, og allerede som 5-åring ga hun ut sitt første album.

Fra da av ble hun kristen-Norges store barnestjerne med over 120.000 solgte album.

– Mamma sa at jeg var med på konsert oppå scenen i magen hennes, så det har vært musikk hele veien. Jeg har fått det inn med morsmelken, kan du godt si, sier Lisa Børud.

GIFT: Brudeparet hadde 50 gjester i kirka. Foto: André Martinsen

Kjærlighetslåt

Nå er hun aktuell med ny musikk og låta «Me without U» handler om det å ikke ha en kjæreste, tro at alt er på stell, men at man etter å ha funnet personen sitt liv, kjenner at det var en «missing link».

– Låta handler ganske tydelig om forholdet med mannen min og det at man finner ut nye sider ved seg selv, når man blir sammen med en person. At man også trenger den personen og at den utfyller deg, sier Lisa.

Instagram-bryllup

Og livet har så definitivt falt på plass for Lisa Børud som giftet seg med mannen Chris-Michael Gustavsen (25), midt i koronapandemien. Bryllupet ble kun for 50 gjester i kirken, men ble livestreamet til 800 seere, live på Instagram.

– Den dagen var helt perfekt. Det ble litt anderledes enn det vi hadde sett for oss fra start. Til tross for situasjonen så ble bryllupet slik vi ønsket og det ble også gjort litt ekstra stas under seremonien fordi vi sendte direkte på Instagram, forteller hun til TV 2.

– Alt ble satt på hodet

Da koronaen kom og alt ble stengt ned var planleggingen til et storslått bryllup på Sørlandet i full gang. Planene ble omgjort og istedet måtte de tenke nytt, som å streame bryllupet live på Lisas Instagram-konto.

– Alt ble satt på hodet, og det verste var å ikke vite. Skal det bli fullt i kirken eller må vi endre alle planer. Vi skjønte etterhvert at vi måtte tenke litt anderledes, avslutter Lisa.