Kommer med avsløring fra «71 grader nord»: – Dette vet ingen om

De to TV-profilene fant tonen da de var med i den forrige sesongen av «71 grader nord» på TVNorge.

– Vi ble gode venner, vi, innrømmer Jon Almaas.

Det til tross for en aldersforskjell på godt over 20 år.

– Den glemte jeg litt. Jeg ble jo 35 år da jeg var der inne, og du er 30, så jeg var litt eldre enn deg, men ikke så mye. Det var sånn jeg så på det, forteller den tidligere «Nytt på nytt»-generalen.

Hemmelighet

Han forteller også om en kveld ingen har visst noe om. Ikke før nå.

– Dette vet jo ingen om, men en kveld brøt Erik seg inn i en hytte, hvor vi satt og så på fjernsyn, avslører Almaas.

– Ja, jeg mistet en del nøkler da jeg var liten, så jeg vet hvordan man kan slå opp hengsler på vinduer. Så jeg brøt opp et vindu da alle hadde gått og lagt seg. Litt for moro skyld, og litt for å se om det kanskje var en liten klunk vi kunne finne, forteller Follestad.

Med seg på påfunnet hadde han selvsagt bestekompisen.

– Jeg sto og holdt vakt da han holdt på med sitt, ler Almaas.

Vel inne i hytten satte de seg ned i sofaen og slo på TV-en – en kjærkommen aktivitet etter flere uker i telt.

– Vi så på «Praktisk info med Jon Almaas», smiler Follestad.

De ble aldri oppdaget.

– Vi har ikke fått noe pes for det i etterkant, hevder Follestad.

Årets TV-øyeblikk

«71 grader nord» ble nominert til to priser under årets Gullruten-utdeling. En av prisene var for årets TV-øyeblikk, der Almaas kysser en ulv.

– Det er ikke første gang noen har hatt kjærlig omgang med dyr, men første gang det har ført til en nominasjon. Det er helt supert. Jeg hadde gjort dette uten nominasjonen også, bare for opplevelsen av å tungekysse med ulvetispa Frøya. Det var en spektakulær opplevelse, smilte Almaas på den røde løperen før utdelingen.

Han har tidligere uttalt at han nå er ferdig med reality-TV.

– Reality er jo et tveegget sverd fordi man viser seg frem på godt og vondt. Og så blir det klippet utenfor ens egen kontroll, så man blir feilframstilt på det groveste, sa Almaas til TV 2 i mars.

Erik Follestad har vært aktuell på TV 2 Sumo etter innsatsen i «71 grader nord». I serien «Follestad melder seg» hyllet han hverdagsheltene som holdt samfunnet i gang da det meste var stengt ned grunnet koronaen.