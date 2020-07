La opp i Sandviken - signerte for byrival

19. juni annonserte Sandviken Toppfotball at 25 år gamle Camilla Ervik var ferdig i klubben. Elleve dager senere ble hun presentert som Arna-Bjørnars nysignering.

Det var BA som omtalte saken hvor det kom frem at Ervik gjennom koronapausen har slitt med motivasjonen, og ønsket seg en lengre pause. Pål Hansen, styreleder i Sandviken Toppfotball, forteller at de over tid og gjennom flere samtaler med Ervik, ble enige om å avslutte arbeidsforholdet.

– Dette er en spiller som kom til oss, og for alle praktiske formål og etter hvert som ukene gikk og vi hadde flere samtaler, var ferdig med fotball. Når sånt skjer har vi noen alternativer, for vi kan jo ikke tvinge folk til å spille fotball, sier Hansen til TV 2.

Han forteller at Ervik blant annet ble tilbudt permisjon uten lønn, ut året.

– Vi tok menneskelige hensyn, som det heter, og konkluderte med å gjøre noe vi aldri har gjort før, nemlig å terminere kontrakten, sier han om beslutningen.

Ervik kom til Sandviken fra Kaupanger og har vært i bergensklubben i fem og et halvt år. Sandvikens Pål Hansen er ikke fornøyd med at Ervik nå har signert for Arna-Bjørnar.

– I alle ansettelsesforhold er det skrevne og uskrevne regler. Noen ting gjør man rett og slett bare ikke. Dette er en sånn ting, det gjør man bare ikke, sier Hansen.

Hindrer profesjonaliteten

TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen mener slike tilfeller kan bidra til å hindre profesjonaliteten i norsk kvinnefotball.

SOLVEIG: Gulbrandsen er ekspert i TV 2 og har selv spilt i Toppserien. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Det er jo ikke en ryddig måte å gjøre ting på, det vil jeg si. Jeg vet om andre situasjoner hvor dette har skjedd, sier Gulbrandsen.

Tidligere i uken skrev TV 2 om at Toppserien gang på gang leverer gode spillere til utlandet, men sitter igjen med minimalt økonomisk utbytte. Noen grunner er manglende profesjonalitet, korte kontrakter og lave overgangssummer. Gulbrandsen mener tilfeller som dette, bidrar negativt.

– Klubbene er ikke spesielt sterke økonomisk, og da er det noe med dette at hvis vi skal bli mer profesjonelle, da må spillerne også oppføre seg mer profesjonelt.

– Jeg er opptatt av at dersom man skal kreve mer penger, mer profesjonalitet, da må spillerne også skjønne at det blir andre krav. Da må man skrive lengre kontrakter, man må forvente at klubbene skal ha noe igjen. Det kan koste penger å bytte klubb, og så videre. De tingene der er en del av profesjonaliseringen, spillerne må også forstå at det krever mer å være profesjonell.

– Hvis noe tilsvarende hadde skjedd i Eliteserien, ville det vært skandale?

– Ja, det er akkurat det.

Arna-Bjørnar tok kontakt

Arna-Bjørnar på sin side, er forståelig nok svært fornøyd med å ha sikret seg Ervik. Nestleder i klubbstyret, Synnøve Tverlid, understreker at det var de som tok kontakt med Ervik, og ikke motsatt.

– Som Remi (Natvik, hovedtrener Arna-Bjørnar) har uttalt, så ble vi klar over at Camillas kontrakt var terminert, så da tok vi den prosessen. Vi visste ikke noe om det på forhånd, men når det ble et alternativ så er vi, som har desperat behov for nye spillere, veldig glad for å signere en så god spiller.

Ifølge Tverlid er Ervik en type Arna-Bjørnar har behov for, en venstrebeint spiller med rutine og talent. Madelen Holme er ute med en langtidsskade i korsbåndet, og derfor hadde de et ekstra behov for en spiller som Ervik.

– Det jeg tenker er at vi er veldig glad for å ha fått en så god spiller, og glad for at en så god spiller velger å ikke legge opp alt for tidlig. Det er en av utfordringene for kvinnefotballen og nå unngår vi å miste en god spiller i toppserien, konkluderer Tverlid.

Tirsdag forteller Ervik til BA at signeringen for Arna-Bjørnar ikke var planlagt.

– Jeg hadde heller ikke sett for meg dette scenarioet. Der og da hadde jeg lite motivasjon, og da følte jeg rett og slett for å ta en pause. Planen var å ta en lengre pause. Men så dukket dette opp, og jeg tror at nye utfordringer kan gi meg en «boost».

TV 2 har vært i kontakt med Ervik, men hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Toppserien starter til helgen. Arna-Bjørnar møter Røa borte, kl. 11:30 på lørdag. Sandviken tar i mot Vålerenga på Stemmemyren, lørdag kl. 14:00.