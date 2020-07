Politiet: Person har meldt seg etter etterlysning i Hagen-saken

En person har meldt seg for politiet og lurer på om det kan være han som er avbildet på overvåkningsbildene som ble offentliggjort onsdag.

Det opplyser politiadvokat Haris Hrenovica i en e-post til TV 2.

Onsdag offentliggjorde politiet overvåkningsbilder fra Metro senter og Hjelpemiddellageret på Lørenskog. De viste en mann som beveget seg i området i tidsrommet mellom 10.25 og 11.03.

Mannen på bildene har ifølge politiet status som vitne. De ønsker å snakke med ham fordi han har beveget seg i området i et «relevant tidsrom».

– Politiet har mottatt et titall tips etter at vi onsdag offentliggjorde flere videoer av en uidentifisert mann, opplyser Hrenovica.

Han skriver videre at noen av tipsene inneholder navngitte forslag til hvem mannen kan være.

MANGE TIPS: Politiadvokat Haris Hrenovica opplyser at de har fått en rekke tips etter onsdagens etterlysning av en ukjent mann på Lørenskog. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Én person har meldt seg, og lurer på om det kan være ham, opplyser Hrenovica og legger til:

– Politiet undersøker nå tipsene nærmere. Vi har ingen flere kommentarer til tipsenes innhold, eller hvordan vi følger dem opp.

Se video av mannen i toppen av saken.

Fattet interesse for mannen

Det finnes rundt 6000 timer med video i saken, og politiet forsøker å gå gjennom dette i prioritert rekkefølge. Det er, slik TV 2 forstår det, først den siste tiden at politiet ansett innholdet i den nypubliserte videoen som relevant.

– Den første gangen så vi ikke mannens bevegelsesmønster fullt ut, men ved en senere gjennomgang så vi at vitnet var i området på et aktuelt tidspunkt, sier Hrenovica.

På bildene, som ble publisert onsdag, ser man at han har en mørk, trolig blå, allværsjakke, og at hetta er trukket over hodet.

På hendene har han hansker. Buksa er brun-aktig, mens skoene er svarte. I ansiktet har han enten skjegg, en buff eller noe som gjør det vanskelig å se konturene av ham.

På den første videoen av mannen ser man at han kommer ned trappene ved Metro senter, før han krysser Festplassen og spaserer rolig i retning Langvannet. Da er klokka 10.26, ifølge tidskoden i videoen.

Siste livstegn 09.14

Noe senere, omtrent klokken 10.33, ser man at han går i østlig retning forbi Hjelpemiddellageret på Lørenskog. Dette ligger kun 6-7 minutters gange fra Sloraveien 4 i Lørenskog, der Anne-Elisabeth Hagen oppholdt seg før hun forsvant denne morgenen.

Rundt klokken 11.03 er han tilbake fra området ved Langvannet og vises igjen på et overvåkningskamera ved Metro senter.

Det er foreløpig ukjent nøyaktig når Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Politiet har gjentatte ganger uttalt at det siste sikre livstegnet fra henne ble gitt i form av en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 09.14, altså godt over en time før vitnet befant seg i nærområdet.