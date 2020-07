Kidnappet og banket opp familiefar – nå er 22-åringen tiltalt for skyting på konsert

Nå er 22-åringen tiltalt for skyteepisoden.

Om kvelden lørdag 19. januar i 2019 gikk den britiske rapperen Geko på scenen i Eventhallen på Bryn i Oslo. Det skal ha vært rundt 1000 mennesker til stede.

Konserten varte utover natten.

Da klokken nærmet seg halv to, ble det bråk. En 22 år gammel mann, som ifølge TV 2s opplysninger har en sentral posisjon i den Holmlia-baserte gjengen Young Bloods, tok frem en pistol, mener politiet.

Med den løsnet han minst tre skudd utenfor konsertlokalet, ifølge tiltalen.

To av skuddene traff glassruter i et næringsbygg, mens det tredje skuddet traff en mann i leggen. TV 2 har tidligere skrevet at politiet har hatt en teori om at han egentlig mente å skyte en annen, men at han ved et uhell skjøt kameraten sin i beinet.

Tatt på bensinstasjon

Bare minutter senere gikk 22-åringen inn i konsertlokalet igjen. Der tok han ifølge tiltalen tak i en flaske og slo den i hodet til en annen mann som befant seg der. Offeret måtte sy ni sting etter behandlingen han fikk.

Ofrene for henholdsvis skytingen og flaskeslaget kom seg unna med mindre alvorlige skader.

Den nå tiltalte 22-åringen ble selv pågrepet av bevæpnet politi på en bensinstasjon ikke lenge etterpå.

Han ble først siktet for drapsforsøk, men nå har statsadvokat Torunn Gran tatt ut en tiltale som gjelder ulovlig omgang med skytevåpen og vold.

Mannens forsvarer, Monica Behn Jacobsen i advokatfirmaet Staff, ønsker ikke å kommentere hvordan klienten stiller seg til skyldspørsmålet.

Ventet på straff

Skytingen og voldsepisoden fant sted mens 22-åringen gikk og ventet på å sone i en annen svært alvorlig sak. I 2015 ble en familiefar i 50-årene overfalt, mishandlet og tvunget inn i en bil på Holmlia i Oslo.

Mannen forsøkte å stikke av, men ble innhentet og slått bevisstløs med balltre og jernstang. Hendene ble stripset og mannen lagt i bagasjerommet på sin egen BMW X5.

De to neste dagene tilbragte mannen i et kott i leiligheten til en av gjerningsmennene, der han ble utsatt for mer vold, nektet å gå på do og truet på livet.

Etter 48 timer ble han løslatt.

22-åringen som angivelig skjøt på Bryn, ble dømt til fengsel i tre år og ni måneder etter å ha blitt funnet skyldig i kidnappingen. Dommen i lagmannsretten ble avsagt 16. november i 2018, altså en drøy måned før episoden på Bryn.

Fikk kritikk

Politiet fikk kritikk for at mannen, som også er dømt for flere forhold tidligere, kunne begå alvorlig voldskriminalitet mens han gikk og ventet på dom i en annen alvorlig voldssak.

– Vi jobber for å få til raskere overføring på soning for prioriterte kriminelle. Det er noe vi ønsker å bli bedre på, sa påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt til TV 2 etter skyteepisoden.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra politiadvokat Anne Marie Hustad, som skal aktorere saken for Oslo politidistrikt.

Saken skal opp for Oslo tingrett 12. oktober. Det er satt av fem dager til saken.