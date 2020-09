Billig håndkrem like god som de dyreste

Det er overraskende store prisforskjeller på håndkremene du kan kjøpe på apotek og i butikk.

I TV 2 hjelper degs test er likevel den billigste nesten like god som den nest dyreste.

Atrix fra matbutikken kan derfor være et like godt valg som eksklusive L'Occitane Shea Hand Cream.

Testet av sykepleiere

I testen er det tatt med seks av de mest solgte håndkremene på markedet. La Roche-Posay cicaplast, L'Occitane Shea Hand Cream, Elizabeth Arden Eight Hour Cream, Cosmica Special Care, Decubal Basic og Atrix.

Susanne Devor og Julie Isaksen er sykepleiere og har testet alle kremene. Foto: Pernille Dvergedal

De som har testet er Susanne Devor og Julie Isaksen. De jobber som sykepleiere på akuttmottaket på Diakonhjemmet i Oslo, hvor det går hardt utover hendene.

– Vi vasker jo hendene hele tiden. Håndhygiene er et av de viktigste redskapene for å stoppe smitte, så hendene er tørrere enn vanlig, sier Devor.

De vet godt hva de ser etter i en håndkrem.

– Det er viktig at kremen trekker fort inn, gir fuktighet og at man kjenner at den går inn i huden, sier Devor.

– Og at den varer en stund, slik at du ikke er like tørr igjen etter fem minutter, sier Isaksen.

Devor er trebarnsmor og har virkelig fått kjenne på hvor hardt håndvasken kan gå utover hendene. I vår skrev hun et innlegg på Facebook om hendene til sønnen Hermann (4) som ble såre av all vaskingen.

VASKET TIL BLODS: Slik så hendene til Hermann ut en uke etter hyppig håndvask i barnehagen. Foto: Privat

«Når barna kommer hjem fra skole og barnehage med slike hender og gråter av smerte, så minner jeg om at huden vår er en av kroppens viktigste barrierer mot infeksjon», skrev hun den gang.

Frykter oppblomstring av eksem

– Ved mye vasking vaskes fettet i huden bort. Fettet er der for å beskytte huden og når man vasker videre uten fett, trekker rengjøringsmidlene ned i huden og irriterer, sier hudlege Joar Austad.

Den hyppige håndvaskingen kan føre til en oppblomstring av eksem, spesielt blant barn.

I vår endret derfor FHI vaskerådene for barn. Det anbefales blant annet håndsprit når hendene ikke er synlig skitne, fordi det er mer skånsomt mot huden enn håndvask.

– Håndkrem har to hovedfunksjoner. Den ene er at det tilfører fett til huden, samt vannbindende stoffer som gjør at vannet holder seg der. Den andre er at det virker beroligende, slik at huden får en litt bedre sjanse til å restituere seg. Joar Austad, Hudlege

I tillegg anbefales det å bruke håndkrem ved behov.

– Håndkrem har to hovedfunksjoner. Den ene er at det tilfører fett til huden, samt vannbindende stoffer som gjør at vannet holder seg der. Den andre er at det virker beroligende, slik at huden får en litt bedre sjanse til å restituere seg, sier Austad.

– Men den beskytter ikke over lang tid. Hvis man vasker seg ofte, må man bruke håndkrem ofte, legger han til.

Han anbefaler også å velge kremer uten parfyme.

– Fordi parfyme på huden brukt dag ut og dag inn gir økt sjanse for allergi mot disse parfymestoffene.

Slik er testen gjennomført Testen er gjennomført som blindtest. Testerne har derfor ikke fått vite hvilke kremer som er med i testen, eller pris.

Alle kremene er testet i tre dager, med et opphold på to dager mellom hver krem.

Kun én hånd har blitt smurt, den andre hånden har vært kontrollhånd.

Testerne har smurt ved behov, minst to til tre ganger om dagen. Kremene er vurdert ut fra hvor behagelige de er å påføre, hvor fort de trekker inn, hvor lenge de holder og effekt.

– Burde kostet det samme

Kjemiker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Aleksander Harald Sandtorv, har gått gjennom innholdet i kremene.

Tre av kremene inneholder parfyme, den billigste og de dyreste: Atrix, L'Occitane og Elizabeth Arden.

– Overordnet inneholder de nesten det samme. Fett og vann og noen tilsetningsstoffer, men fettet kan være litt forskjellig og det merker du som forbruker. Større fettpartikler kan bruke lenger tid på å trekke inn, sier Sandtorv.

Det er én krem som skiller seg ut og det er L'Occitane. Den inneholder planteekstrakter, noe de andre kremene ikke har.

– Vi ser ofte at dyrere produkter inneholder en del planteekstrakter. Det er eksklusivt og ingrediensene koster mer, men om de har en funksjon er et annet spørsmål, sier han.

Dyreste – en av de dårligste

Ut fra ingredienslisten er det kun L'Occitane som har grunn til å koste mer, ifølge Sandtorv.



De øvrige kremene mener han burde kostet omtrent det samme. Likevel koster Elizabeth Ardens Eight Hour cream 11 ganger mer enn testens billigste krem Atrix.



Førstnevnte er også en av kremene som kommer dårligst ut.