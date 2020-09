TV 2 avslører: Norsk imam i hemmelig 9/11-etterforskning

ERBIL, NORD-IRAK, 8. JULI 2004: Det pågår en amerikansk etterretningsoperasjon på bakken, målet er en norsk statsborger.

2004: Soldater gjennomsøker en bygning. Foto: Stacy L. Pearsall/DVIDS

Han skal ifølge etterretningen ha en ledende rolle i ekstremistgruppen Ansar al-Islam, som har tatt i bruk brutale taktikker i Irak-krigen; selvmordsangrep, bilbomber, snikskytterangrep, kidnapping og henrettelser.

De CIA-ledede angrepene mot Ansar al-Islam året i forveien har ført til en rekke attentat mot internasjonale styrker. CIA-kontoret i Erbil er et av mange amerikanske mål for kurdiske jihadister.

Truslene kunngjøres blant annet på Ansar al-Islams nettsider:

«Vi vil med dette erklære til korsfarere og quislingene i området at vi kommer til å gjøre Kurdistan til en gravlund for dem. Vi vil ikke gi dem et eneste øyeblikk med fred.»

I et kommuniké har støttespillerne til Ansar al-Islam i Europa bedt om bistand:

«Vi ber alle dedikerte muslimer i Kurdistan, Irak og i den islamske verden om å stå skulder til skulder med oss og slutte ring rundt denne jihad-stridende gruppe og forsvare det islamske nærværet og dets solide fort.»

2004: Over 100 ble drept og over 240 skadd i et dobbelt terrorangrep i Erbil 1. februar 2004. Foto: AFP/NTB scanpix

I fem måneder har kurdiske sikkerhetstyrker og vestlige allierte jaktet på medhjelperne til to selvmordsbombere i den kurdiske regionhovedstaden.

Under en razzia mot en kurdisk mann i Stockholm i april, har det svenske sikkerhetspolitiet Säpo funnet et håndskrevet notat som knyttes til ugjerningen.

Navnet til en av selvmordsbomberne står oppført i beskjeden:

«Alle bidrag som samles inn kommer frem til disse brødrene».

I det skjulte er Säpo og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i ferd med å rulle opp en svensk/norsk terrorcelle. Penger er samlet inn i Norge og Sverige for å finansiere massedrap i Nord-Irak.

NORD-IRAK: Amerikanske soldater med styrkebeskyttelse under et etterretningsoppdrag i Nord-Irak. Foto: Amy Bishop/DVIDS

Varmen er stekende for feltoperatørene som befinner seg i Erbil denne julidagen.

Informasjonen de henter inn i operasjonen «Dragon Fire», går til den amerikanske militære etterretningstjenesten Defense Intelligence Agency (DIA).

Sporet opp

Oppdraget er å spore opp den norske borgeren som nylig har reist til Nord-Irak, i kjølvannet av antiterroraksjonene i Sverige.

ERBIL: Den kurdiske regionhovedstaden Erbil. Foto: AP/NTB scanpix

I en etterretningsrapport til DIA-hovedkvarteret i Washington bekreftes det at man har lokalisert mannen.

Det fremgår av rapporten at en navngitt moské er oppsøkt flere ganger, også for å kartlegge om det spres antivestlig budskap derfra.

Klokken er 10.45 på formiddagen denne onsdagen da han observeres i et bakrom i moskeen.

Han sitter til venstre i rommet, ved et stort skrivebord. Han leser i dokumenter og snakker i en mobiltelefon. Veggen bak ham er dekket av lydkassetter, heter det i rapporten.

RAPPORT: TV 2 har sladdet mannens navn og andre identifiserende opplysninger. Trykk på ikonet øverst til høyre for stor versjon. Foto: Faksimile/Defense Intelligence Agency

Hvorfor spaner operatørene på mannen? Hvorfor har amerikansk etterretning interesse av den norske statsborgeren?

Omfattende bånd

TV 2 kan avsløre at den norske statsborgeren har vært i søkelyset til amerikansk etterretning og FBI.

Mannen innvandret til Norge på nittitallet.

Et trossamfunn han har ledet ble siden registrert hos Fylkesmannen, og samme år ble mannen godkjent som forstander.

2007: Amerikanske styrker har vunnet kontroll over en fluktrute benyttet av al-Qaida og Ansar al-Islam i Irak. Foto: Stacy L. Pearsall/DVIDS

Ifølge amerikanske DIA har mannen hatt omfattende bånd til kurdiske ekstremistmiljøer i USA, Europa og Irak.

Mannens fortid og virksomhet har imidlertid ikke vært omtalt i norske eller utenlandske medier før nå.

Den norske statsborgeren knyttes i amerikanske etterretningsrapporter til Ansar al-Islam, terrorgruppen som mulla Krekar ledet frem til 2002.

I avhør med PST i februar 2003 forklarte Krekar at han var velkommen i en moské som mannen ledet, og kunne holde taler der.

DIA: DIA-hovedkvarteret i Washington, D.C. Foto: DIA Public Affairs

Ifølge DIA-rapporter som TV 2 har fått innsyn i, mente amerikansk etterretning at mannen hadde en ledende rolle i organisasjonen Ansar al-Islam etter at Krekar vendte tilbake til Norge i 2003.

I et Guantanamo-dokument fra april 2004 beskrives imamen av USAs forsvarsdepartement som «an Al-Qaida associate and possible Ansar Al-Islam coordinator for Europe.»

Mannen, som ifølge USA har en fremtredende rolle i islamistiske ekstremistmiljøer i Norge og Sverige, står dessuten på en liste over 16 personer som 11. september-kommisjonen undersøkte i sitt arbeid med kongressrapporten om terrorangrepene mot USA i 2001.

Etter det TV 2 erfarer, førte USAs interesse for mannen til at norske myndigheter på et tidspunkt forsikret amerikanerne om at de hadde kontroll på ham.

PENTAGON: Vestsiden av bygget fikk store skader da et kapret American Airlines-fly styrtet inn i Pentagon 11. september 2001. Foto: AFP/NTB scanpix

DA KONGRESSEN OFFENTLIGGJORDE sin 11. september-rapport i 2002, ble 28 sider holdt tilbake.

Det ble spekulert i om de høyt graderte opplysningene kunne avsløre Saudi-Arabias mulige rolle i terrorangrepene. 15 av de 19 flykaprerne var saudiarabere.

Etter 14 års hemmelighold ble store deler av denne informasjonen offentliggjort i juli 2016.

TÅRNENE: Det er 19 år siden terrorangrepene mot USA. Foto: Seth Mcallister/NTB scanpix

Opplysningene styrket tidligere påstander om at Saudi-Arabia var innblandet, og bekreftet FBIs etterforskning av de saudiske borgerne Omar al-Bayoumi og Fahad al-Thumairy.

I mai 2020 fikk anklagene ny næring, da FBI ved en glipp offentliggjorde navnet til en tredje person – Mussaed Ahmed al-Jarrah, ansatt ved Saudi-Arabias ambassade i Washington.

Men fortsatt holdes opplysninger tilbake.

Pårørende og etterlatte etter terrorangrepene 11. september 2001 har saksøkt Saudi-Arabia. De mener landet må stilles til ansvar for medvirkning, hvis det bisto flykaprere på amerikansk jord.

I gruppesøksmålet jobber advokatfirmaene Motley Rice og Kreindler & Kreindler med å innhente bevis som kan knytte Saudi-Arabia til terroren.

19 år etter terrorangrepene har en dommer i New York gitt advokatene grønt lys til å stevne 24 nåværende og tidligere tjenestemenn fra Saudi-Arabia som vitner, melder Yahoo News.

I oktober er det berammet bevisopptak i Södertälje tingsrätt i Sverige til bruk for det sivile søksmålet som pågår i domstolen i New York, ifølge rettsdokumenter som TV 2 har fått tilgang til.

En mann fra Jemen som er bosatt i Sverige, er stevnet som vitne. Han skal ha blitt introdusert for to av flykaprerne av den mistenkte saudiske spionen Omar al-Bayoumi, og skal ha hjulpet dem med blant annet å finne flyskoler.

KAPRERNE: Khalid al-Mihdhar og Nawaf al-Hazmi var to av flykaprerne som styrtet American Airlines flight 77 i Pentagon. Foto: Mark Weaver/New York Times/NTB scanpix

Tett kontakt

Uten å informere USA om det, skal myndighetene i Saudi-Arabia ha utstyrt passene til Bayoumi og de to flykaprerne med en hemmelig merking som de brukte på personer knyttet til al-Qaida, ifølge søksmålet fra Kreindler & Kreindler.



– Det er i ettertid kommet stadig flere indirekte bevis. Jeg kan ikke se noen grunn til at sannheten skal holdes unna det amerikanske folket, har FBI-veteranen Richard Lambert sagt til New York Times.

2001: Et helikopter over Pentagon etter at flykaprerne har tatt med seg 64 passasjerer og besetningsmedlemmer i døden. 125 ansatte i bygget ble drept. Foto: Heenson Yim/AP/NTB scanpix

Den tidligere spesialagenten og kontraterrorsjefen som ledet FBIs etterforskning i San Diego, fortalte i januar i år til avisen at det var tatt en avgjørelse på høyt nivå om å ikke innblande Saudi-Arabia.

Sentralt i FBIs etterforskning sto en saudisk mann som FBI i Los Angeles og San Diego hadde sterk mistanke til - Omar al-Bayoumi.

Han hadde hatt tett kontakt med to av flykaprerne, Khalid al-Mihdhar og Nawaf al-Hazmi.

Ti dager etter terrorangrepene hadde FBI fått bistand fra britisk politi, som pågrep den saudiske borgeren Omar al-Bayoumi.

2001: Brannmannskaper inspiserer skadene på Pentagon-bygningen. Foto: Steve Helber/AP/NTB scanpix

Bayoumi hadde flyttet til England i juli 2001 for å studere.

På bopelen hans i Birmingham fant etterforskerne en notatbok med et oppsiktsvekkende innhold:

En håndtegnet og skjematisk fremstilling av et fly som foretar en nedstigning lik American Airlines Flight 77 før det kaprede flyet styrtet i Pentagon.

Han ble sluppet fri etter ti dager i varetekt, og dro deretter hjem til Saudi-Arabia.

I USA hadde Omar al-Bayoumi vært svært hjelpsom for de to landsmennene Hazmi og Mihdhar som ikke snakket engelsk, og blant annet satt dem i forbindelse med mannen fra Jemen, som i dag bor i Sverige.

Spionmistanker

Før han flyttet til USA, hadde Bayoumi jobbet for et selskap tilknyttet forsvarsdepartementet i Saudi-Arabia. En FBI-agent i Los Angeles mener at Bayoumi måtte ha jobbet for saudisk etterretning. En kilde hadde fortalt FBI at flykapreren Hazmi var sikker på at Bayoumi var saudisk spion.

Et ødelagt ID-kort med etternavnet «al-Hazmi» ble funnet på krasjstedet i Pentagon. Foto: USDC Eastern District of Virginia

Bayoumi var ifølge FBI en «ghost employee» i USA. Han hadde møtt opp på arbeidsplassen kun én gang.

De månedlige stipendene fra Saudi-Arabia hadde økt fra 465 til over 3700 dollar etter at Mihdhar og Hazmi flyttet til San Diego i februar 2000.

Før Bayoumi fant en leilighet til dem i San Diego, bodde Khalid al-Mihdhar og Nawaf al-Hazmi hjemme hos ham.

Og da de flyttet inn i egen leilighet våren 2000, arrangerte Bayoumi en velkomstfest.

SAN DIEGO: Her bodde flykaprerne og den mistenkte saudiske agenten. Foto: Google Maps

Bare dager etter at flykaprerne Nawaf al-Hazmi og Khalid al-Mihdhar hadde ankommet Clairemont i San Diego, arrangerte Bayoumi festen i leiligheten som han hadde skaffet dem i Parkwood-komplekset i 6401 Mount Ada Road, der han selv bodde.

Var på fest

Bayoumis navn sto oppført på leiekontrakten, og han betalte trolig depositumet og den første månedsleien, ifølge de avgraderte 28 sidene fra kongressrapporten.

TV 2 kan avsløre at den norske statsborgeren også var til stede på festen som omtales i de tidligere topphemmelige kongressdokumentene.

RAPPORT: Et utdrag fra de avgraderte 28 sidene i kongressrapporten. TV 2 har sladdet navnet til Bayoumis hjelper. Mannen bor i dag i Sverige. Foto: Faksimile

9/11-dokumenter knytter den mistenkte saudiske spionen Omar al-Bayoumi til den norske borgeren:

– Al-Bayoumi har nære forbindelser med XX (mannens navn, red. anm.), en imam fra Norge som ifølge FBI-dokumenter knyttes til høytstående al-Qaida-medlemmer, står det i et avgradert notat fra 11. september-kommisjonen.

FBI er i besittelse av en video fra festen, der rundt 20 mannlige gjester er filmet. Videoen er omtalt i kommisjonens rapport.

FLYKAPRER: Mihdhar førte opp adressen til et hotell i New York på et ID-kort. Foto: 9/11-kommisjonen

Flykapreren Khalid al-Mihdhar er synlig i videoen i et kort øyeblikk, ifølge rapporten.

FBI har avslått TV 2s begjæring om offentliggjøring av videoen.

Nære forbindelser

I to år hadde imamen fra Norge gjestet moskeen som Bayoumi var åndelig leder for, fremgår det av en FBI-rapport fra september 2003.

11. september-angrepene hadde ført til et økt fokus på det saudiske kongedømmets spredning av ultrakonservativ wahhabisme, som har radikalisert muslimer over hele verden.

Bayoumi hadde fått over 400.000 dollar fra en ukjent saudisk velgjører for å opprette en kurdisk moské i San Diego. Det var tydelig at han var knyttet til hjemlandets myndigheter. For beløpet i en sjekk som det kurdiske miljøet i San Diego fikk av mannen ved en anledning, ble trukket fra den saudiske ambassadens konto.

BAYOUMI: Omar al-Bayoumi Foto: Saudiske myndigheter/Al Arabiya

Forklaringene som Bayoumi ga til FBI og 11/9-granskere i Riyadh i 2003, er i ettertid blitt vurdert som tvilsomme.

Det var Mahabith, Saudi-Arabias hemmelige politi, som hadde gitt de amerikanske etterforskerne tillatelse til å møte Bayoumi, og Mahabith sørget også for å ha sine folk tilstede under disse samtalene.

Bayoumi hevdet at han hadde møtt Hazmi og Mihdhar tilfeldig, og han hadde ingen anelse om at de var militante. Han hadde bare vært hjelpsom, forklarte han.

Fikk betalt

Hans forklaring på festen i Parkwood-komplekset var at festen slett ikke hadde vært til ære for de to flykaprerne, men derimot for «sjeiken fra Norge».

2001: En prest ber for en skadd som får førstehjelp utenfor Pentagon-bygget 11. september 2001. Foto: Mark Faram/Navy Times/AP/NTB scanpix

– Mange sjeiker besøker det islamske senteret i San Diego. XX (imamens etternavn, red. anm.) fikk betalt for å lede forsamlingen, sa Bayoumi.

Imamen fra Norge ble beskrevet i positive ordelag:

– Jeg har sett videoforedragene hans om etikk og muslimsk livsførsel. Det kurdiske miljøet i San Diego har stor respekt for ham.

At flykaprerne hadde betraktet ham som en saudisk spion, såret ham dypt. Da han ble spurt om han var villig til å testes med løgndetektor, svarte han at han måtte konsultere sin advokat.

Etterforskerne sa deretter at bare det å takke ja til en løgndetektortest, ville styrket hans troverdighet.

Bayoumi svarte at han måtte tenke nærmere over det.

EN TIDLIGERE FBI-AGENT FRA NEW YORK synes at det som har kommet frem er urovekkende.

JAKTET PÅ AL-QAIDA: Mark Rossini er tidligere FBI-agent. Foto: markrossini.com

– Jeg tror ikke Bayoumi forstår hva ordet «ærlighet» betyr, sier Mark Rossini til TV 2.

– Det har gått 19 år, og fortsatt er det så mye å lære, sier den tidligere kontraterror-etterforskeren.

Han er likevel ikke overrasket over at FBI nekter å offentliggjøre videoen fra festen i San Diego i 2000, og setter dette i sammenheng med det han mener har vært en kritikkverdig etterforskning av Bayoumi.

Han tror det også kan skyldes at FBI fortsatt beskytter identitetene til noen av dem som ble filmet.

– En farse bygget på løgner

Rossini mener at Bayoumis forklaring til FBI og 9/11-etterforskerne er en farse bygget på løgner.

– Det er ingen tvil om at han var en saudisk agent. Selv Hazmi og Mihdhar mistenkte at han var det, sier Rossini.

SIKKERHETSKONTROLLEN: Nawaf al-Hazmi (i blå skjorte) og broren Salem (i hvit skjorte) venter ved sikkerhetskontrollen på Dulles International Airport om morgenen 11. september 2001. Foto: AP/NTB scanpix

Rossini etterforsket al-Qaidas ambassadebombinger i Kenya og Tanzania i 1998, og ble deretter utplassert ved Alec Station, CIAs enhet som jaktet på Osama bin Laden og al-Qaida.

Den tidligere FBI-agenten sier at han ikke er overrasket dersom FBI eller 9/11-kommisjonen har hatt imamen fra Norge i søkelyset.

Etter at han måtte slutte i jobben på grunn av ulovlig bruk av FBI-opplysninger, har Mark Rossini gått ut offentlig og fortalt hva han var vitne til da han var utplassert hos CIA.

TIMER FØR: Khalid al-Mihdhar (i forgrunnen) har passert sikkerhetskontrollen på Dulles International Airport 11. september 2001, bare timer før American Airlines Flight 77 kapres og styrtes i Pentagon. Foto: AP/NTB scanpix

Allerede i januar 2000 knyttet CIA Mihdhar til al-Qaida, og i mars 2000 fant CIA ut at Hazmi hadde reist til Los Angeles.

Hazmi og Mihdhar hadde deltatt på et al-Qaida-møte i Malaysia, kort tid før de to ankom Los Angeles 15. januar 2000.

Men CIA ventet helt til august 2001, måneden etter at Bayoumi hadde reist til England, med å opplyse FBI om at Hazmi og Mihdhar var al-Qaida-medlemmer som hadde ankommet USA i januar 2000.

Den grove feilen er senere betegnet som den mest skjebnesvangre etterretningssvikten i forløpet til 9/11-terrorangrepene.

Da Rossini i 2000 ville varsle FBI om hva CIA hadde oppdaget, ble han hindret i å gjøre dette, sier han i dag.

– Alec Station/CIA jobbet med, eller rettere sagt snudde ryggen til, Mahabith (Saudi-Arabias hemmelige politi, red. anm.), som brukte Bayoumi til å følge med på Hazmi og Mihdhar, hevder han.

– Resten er en sørgelig historie som forandret vår verden for alltid, sier Mark Rossini til TV 2.