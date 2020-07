Fotballryktene: PL-klubb interessert i Griezmann og Silva

Arsenal ser ut til å ha mange baller i luften, mens Serge Aurier ser mot franske Ligue 1. Her er torsdagens fotballrykter!

Antoine Griezmann kan være ferdig i Barcelona. Nå skal Arsenal og Inter Milan være interessert i å hente 29-åringen, det skriver britiske the Express.

Arsenal skal også være svært ivrige på å hente Thiago Silva, ifølge Daily Mail. Brasilianerens kontrakt i Paris Saint-Germain går ut i sommer, og Arsenal håper at landsmann David Luiz kan hjelpe til med å hente Silva til London.

Mikel Arteta ligger ikke på latsiden. Arsenal ønsker seg også midtbanespiller Thomas Partey, det skriver the Mirror. Atletico Madrid ønsker angivelig 45 millioner pund for ghaneseren, noe Arteta og Arsenal ikke er villig til å betale. De skal likevel ha skrudd opp interessen og jobber med å sette sammen et tilbud som Atletico Madrid kan akseptere.

Pep Guardiolas Manchester City har det siste året mistet Vincent Kompany, David Silva og Leroy Sané. De må følgende forsterke laget før neste sesong, dersom de ønsker å ta tilbake ligavinnertittelen. Nå skriver The Guardian at Guardiola ønsker å hente Bayern Münchens David Alaba. Den 28-år gamle Østerrikeren kan spille venstre back og midtstopper, det gjør han til en attraktiv spiller for Manchester City.

Tottenhams Serge Aurier kan være på vei bort fra Premier League, ifølge Sky Sports. Monaco, som spiller i franske Ligue 1 ønsker å hente 27-åringen som har spilt 24 kamper fra start for Tottenham denne sesongen.

Danske Andreas Christensen ønsker å bli værende i Chelsea. Midtstopperen har spilt 18 kamper fra start denne sesongen og har allerede en kontrakt som holder han i klubben til sommeren 2022. 24 år gamle Christensen har ifølge Goal.com uttalt at han har ingen intensjoner om å forlate klubben, og er åpen for en forlengelse.

Midtbanespiller Henrikh Mkhitaryan (31) kan belage seg på å bli værende i Roma. Låneavtalen mellom Arsenal og Roma gikk opprinnelig ut i juni, men Mkhitaryan fikk forlenget avtalen til ut sesongen. Daily Mail skriver at klubbene er enige om en permanent overgang til Roma.