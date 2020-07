Putin vinner folkeavstemningen som kan sikre ham makten til 2036

Et overveldende flertall av russiske velgere har stemt for en grunnlovsreform som åpner for at Vladimir Putin kan sitte som president i 16 år til.

Med 99 prosent av stemmene talt opp, etter seks dager med stemmegivning, har 78 prosent støttet grunnlovsreformen, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

Det er åpningen for at Putin kan stille til to nye perioder som president, som har fått mest oppmerksomhet. Men reformen forbyr også likekjønnet ekteskap, sikrer bedre pensjonsvilkår og skriver Gud inn i grunnloven.

Ifølge valgkommisjonen stemte litt over 21 prosent mot reformen som åpner for at Putin kan sitte i 16 år til. Valgdeltakelsen var på 65 prosent.

Kan sitte lenge

Den 67 år gamle presidenten har sittet ved makten som president eller statsminister i to tiår, og Putin er dermed den lengstsittende presidenten i Russland eller Sovjetunionen siden Josef Stalin.

Presidentens inneværende periode utløper i 2024, men med endringene kan han stille til to nye perioder på seks år.

I sin siste tale til folket før stemmelokalene stengte, fastslo Putin at avstemningen dreier seg om «stabilitet, sikkerhet og velstand».

Grunnlovsreformen har allerede blitt banket gjennom i nasjonalforsamlingen, men Putin har hevdet at folkeavstemningen er avgjørende for å gi endringene legitimitet.

Regjeringen har lagt alt til rette for å sikre flest mulig stemmer. Avstemningen begynte for en uke siden og ble avsluttet onsdag.

Video viser tellefeil

Det har skjedd brudd på reglene for stemmetelling etter folkeavstemningen i Russland, opplyser valgkommisjonen i landet. Stemmene blir kjent ugyldige.

Flere stemmesedler som er avgitt ved et stemmelokale i Moskva i folkeavstemningen, er blitt gjort ugyldige, melder nyhetsbyrået Tass.

Valgkommisjonen i Moskvas Ramenki-distrikt har vurdert en video fra et valglokale og avslørt feil ved stemmegivningen og opptellingen av stemmene.

– Kommisjonen har bestemt å erklære resultatene av avstemmingen om endringer i den russiske grunnloven fra valglokale 2783 for ugyldige, sier leder Aleksej Venediktov.



Talte til folket

Statlig TV viste onsdag bilder av Putin i sitt faste stemmelokale der han mottok en valgseddel av en valgmedarbeider som hadde på seg munnbind.

Putin, kledd i mørk dress og slips, brukte ikke noen form for beskyttelse.

Avstemningen skulle opprinnelig vært holdt 22. april, men ble utsatt som følge av koronapandemien.

Populistiske forslag

Det garanteres i grunnlovsreformen at minstelønnen skal være mulig å leve av og at pensjoner skal økes i takt med inflasjonen.

– For oss pensjonister er det veldig viktig at de øker pensjonen vår hvert år, sa 79 år gamle Valentina Kungurtseva, som stemte i Vladivostok i Øst-Russland, til nyhetsbyrået AFP.

– Så lenge vi har en god president, vil livet være bra, la hun til.

Det fastslås også i forslaget at russisk lov har forrang framfor folkeretten.

Kritisk opposisjon

Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj oppfordret til boikott av avstemningen og har sagt at Putin bare ønsker å være president resten av livet.

– «Resultatene» de har kunngjort, er falske og en stor løgn. De har ingenting å gjøre med hva det russiske folket mener, sier Navalnyj.

Opposisjonen i Russland, svekket av undertrykkelse og manglende tilgang på statskontrollerte medier, har ikke klart å stable på beina en vellykket nei-kampanje.

20-åringen Sergej Goritsvetov, som avga sin stemme i St. Petersburg, sa at han ikke støtter reformen. Likevel sa han at han ikke tror det vil utgjøre noen forskjell.

– Jeg stemte mot, og jeg håper det vil være mange av oss, men jeg vet ikke om det vil forandre noe. Om ikke annet sa jeg hva jeg mente, sa han.

Meldinger om feil

Golos, som er en uavhengig valgobservatørgruppe, har uttalt at de har mottatt hundrevis av klager på at ting ikke har gått riktig for seg, inkludert at folk har stemt flere ganger eller vært utsatt for press.

Ella Pamfilova, som leder landets valgkommisjon, har avvist påstandene.

I Ramenki-distriktet i Moskva ble det avdekket feil ved stemmegivningen og opptellingen i ett av valglokalene. Disse stemmene ble kjent ugyldige av valgkommisjonen etter at den hadde vurdert en video fra valglokalet.