100 nye koronatilfeller knyttes til populær badeby i USA

Omkring 100 tenåringer har blitt smittet av koronaviruset og felles for alle er et besøk til badebyen Myrtle Beach, melder ABC News.

– Vi begynner å se stadig flere positive testresultater, og når vi begynte å følge opp disse, viser det seg at alle har vært i eller i nærheten av Myrtle Beach, sier lege David Goodfriend, som er leder ved Loudoun County Health Department i Virginia.

– En av gruppene sa at de var rundt 40 stykker i samme hus og at de holdt fester med opptil 100 personer til stede, sier Goodfriend til ABC News.

Helsemyndighetene oppfordrer alle som har befunnet seg i badebyen til å gå i karantene i 14 dager og være observante på symptomer.

Tirsdag registrerte USA sin største økning i antall nye koronatilfeller siden epidemien startet. På ett døgn ble det bekreftet 48.000 nye smittetilfeller.

Tirsdag hadde åtte ulike stater sitt høyeste antall bekreftede nye smittetilfeller på et døgn siden pandemien startet. Rekordene ble satt i South Carolina, Alaska, Arizona, California, Georgia, Idaho, Oklahoma og Texas, ifølge The New York Times.