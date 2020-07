Justin var engelsk toppfotballs første åpne homofile. 30 år senere er han fortsatt den eneste.

– Jeg begynner å få troen på at fotballmiljøet er klare for nye homofile, sier TV 2s kommentator Gro Hammerseng-Edin.

22. oktober 1990. En historisk dato i engelsk fotball.

For på høstdagen for nærmere 30 år siden skjedde det noe som hverken før eller siden har skjedd.

En aktiv mannlig toppspiller sto offentlig frem som homofil i England.

Men historien om Justin Fashanu er alt annet enn en solskinnshistorie.

— Jeg blir utrolig trist og lei meg hver gang jeg snakker om dette, innleder TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad.

– En gudbenådet fotballspiller

Fashanus oppvekst var preget av familietrøbbel. Da foreldrene skilte seg ble han og broren sendt til et barnehjem for vanskeligstilte barn. Seks år gamle ble de adoptert av et eldre ektepar i Norfolk.

– Han og broren var sterkt knyttet til hverandre, sier Wikestad.

Spissen startet sin fotballkarrière i Norwich. Det samme gjorde broren John, men han nådde aldri de samme høydene som lillebroren for The Canaries. I stedet tilbrakte han mesteparten av fotballkarrièren i Wimbledon. John fikk også to landskamper for England.

Justin fikk sin debut i toppdivisjonen i 1979, like før 18-årsdagen hans. Han spilte på aldersbestemt nivå for England og scoret årets mål i 1980 mot selveste Liverpool. Fashanu scoret 19 mål i 1980/81-sesongen.

— Han var en gudbenådet fotballspiller, forteller Wikestad.

Etter at Norwich rykket ned den sesongen, gikk ferden til Nottingham Forest. Fashanu ble den første svarte spilleren til å koste £1 million.

Da tok karrièren en drastisk vending. I hovedrollen satt en managerlegende.

Redd for å sette klubben i dårlig lys

Da Nottingham Forest-manager Brian Clough fikk nyss om at hans nye stjernekjøp brukte fritiden sin på nattklubber for homofile, ble han rasende. Ikke fordi han gikk på byen, men fordi han var homofil.

– Brian Clough likte ikke at han var annerledes. Jeg er stor fan av Clough, men akkurat hvordan han behandlet Fashanu, etter hva jeg har lest og hørt, var fæl.

– Han var redd for at det kom ut ting om Justin som kunne sette ham i et dårlig lys. Han kan skylde på seg selv for at han ikke fikk mer ut av diamanten sin, sier Wikestad om treneren.

Einar Jan Aas, den første nordmannen i engelsk fotball, var lagkamerat med Fashanu i Forest.

– Vi hadde et veldig kollegialt og godt forhold. Vi trente ofte sammen i styrkerommet, mann mot mann, sier Aas til TV 2.

Aas sier han ikke merket at Fashanu ble forskjellsbehandlet av Clough. Det ble holdt skjult.

– Det er veldig leit og urettferdig. Jeg forstod Justin som en i gjengen og merket ikke at han ble fryst ut eller mobbet, sier Aas.

NORWICH: Justin Fashanu startet sin karriere i Norwich, men forlot klubben da de rykket ned.

Satt i bås

Fashanus Forest-karriere ble kort. Han ble sendt på lån til Southampton før Notts County bladde opp £150,000 for ham og Forest solgte spissen med stort underskudd.

Clough ble kvitt problemet sitt. Synet på homofili i England på 1980 og '90-tallet gjorde fotballkarrieren og livet vanskelig for Fashanu.

– Homofile på den tiden ble satt i bås med pedofile. Det kom utrolig mange grunnløse og fæle beskyldninger mot folk som var homfile. Det betydde også at Fashanu måtte gjemme den han var og leve i skjul, sier Wikestad.

TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin sto selv frem som homofil som aktiv håndballspiller.

– Som idrettsutøver så er man fokusert på at å bli en best mulig utøver, og da må man ha det bra. Mennesker har det best når man kan være seg selv 100%. Å leve et hemmelig liv kan være ganske slitsomt, sier hun.

KOMMENTATOR: TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin tror fotballmiljøet er klare for at flere står frem som homofile: Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Fashanu, som levde i skjul i flere år, nådde aldri de toppene han kunne ha nådd. En kneskade ødela for mesteparten av talentets karrière. Da han la opp i 1997 hadde han vært innom 22 klubber i England, USA og Sverige.

Mange har spekulert i at det at han var homofil også hadde noe med at han kun fikk korttidskontrakter gjennom karrièren.

Utpressing fra The Sun

I 1990 ble Fashanu presset av The Sun til å komme ut som homofil.

- Enten kan du komme ut selv og vi betaler, eller så trykker vi historien og den blir mye fælere, var beskjeden Fashanu fikk fra The Sun. Det var ren utpressing.

- Igjen satt han igjen som taperen. Han ble ansett som grisk for at han tok i mot pengene. Ryktene hadde jo gått om Fashanu i flere år, sier Wikestad.

Aas ble også overrasket da han kom ut som homofil.

– Jeg visste det faktisk ikke. Samtidig kunne det være typisk Justin. Han var en veldig sterk og respektert person, sier han.

FORSIDEN: Slik så The Suns forside ut da Justin Fashanu sto frem som homofil. Foto: Lars Magnus Igland Røys

Selv ikke de nærmeste støttet Fashanu da han kom ut. Til og med broren prøvde å stoppe ham fra å stå frem som homofil. Til The Telegraph har broren John sagt at han tilbudde ham £75.000 for å ikke komme ut av skapet fordi det ville være en skam for familien.

- Det er nok så tøft at det er vanskelig i 2020 å kunne sette seg inn i hvordan det må ha vært. Dette var også «dark ages» for rasisme, sier Wikestad, og legger til:

– Det er så sykt. Setter man alt dette sammen, så tror jeg de færreste hadde klart å leve med det.

Tok sitt eget liv

Til slutt ble livet for vanskelig for Fashanu.

I 1998 ble han anklaget for å ha voldtatt en 17 år gammel gutt. Selv mente han at samleiet var frivillig, men at saken ikke ville få en rettferdig behandling i retten fordi han var homofil.

Fashanu var mentalt knust og 3. mai samme år tok han sitt eget liv. Han hengte seg i en garasje i London.

– En utrolig trist skjebne, konkluderer Wikestad.

– Det var veldig trist og overraskende. Han fremsto som veldig sterk, men tydeligvis slet han med ting inni seg, sier Aas.

SELVMORD: Innenfor disse dørene tok Justin Fashanu sitt eget liv i 1998. Foto: Paul Treacey

Den eneste

Siden Fashanu har ingen aktive spillere stått frem som homofil i engelsk toppfotball. I februar ble Fashanu innlemmet i National Football Museums Hall of Fame for hans bidrag til sporten.

I europeiske toppligaer, også i norsk elitefotball, er ingen aktive spillere på toppnivå åpent homofile.

– Når noen kommer ut er umulig å si. Jeg begynner å få troen på at fotballmiljøet er klare for nye homofile. Folk begynner å få kunnskapen som trengs, sier TV 2s kommentator.

Watford-spiller Troy Deeney sa nylig til BBC at han er sikker på at det er homofile i Premier League.

– Når en spiller kommer ut tror jeg mange vil gjøre det. Det er sannsynligvis en biseksuell eller homofil i hvert eneste fotballag, sier spissen.

Hammerseng-Edin tror likevel det er flere grunner til at homofile lar være å stå frem i fotballmiljøet.

– Jeg har tenkt på det mange ganger. Jeg tror det kan ha sammenheng med fordommer om at homofile menn er feminine. Slike fordommer henger igjen hos enkelte.

– Samtidig er det enklere å komme frem om noen har gjort det før. Det er det få av i fotballen. Rollemodeller har mye å si, sier hun og sikter til at hun hadde det i Anja Andersen da hun selv sto frem.

I slutten av juni kom Thomas Beattie ut som homofil. Han har en fortid i akademiet til Hull, men har brukt mesteparten av karrièren sin på lavere nivåer i USA, Canada og Asia.

– Jeg tenkte aldri på å komme ut mens jeg spilte. Jeg følte jeg måtte ofre det ene eller det andre: enten hvem jeg var, eller sporten jeg elsket. Jeg brukte fotball som tilflukt og på mange måter har det reddet meg, helt til jeg nådde et punkt med personlig utvikling, sa han til Advocate.

Mediefokus og holdningsendring

Hammerseng-Edin sier at den som står frem må være forberedt på mye oppmerksomhet.

– I kvinnefotball og i kvinnehåndball er det jo ikke et tema. Der er det jo mange fra før. Oppmerksomheten har ikke vært like stor, sier hun og legger til:

– Da jeg kom ut, ble håndball-Gro ofte homo-Gro. Det tar mye fokus vekk fra idretten, så den som kommer frem som homofil i fotball må være god på å prioritere tiden sin, mener hun.

Andreas Vik Haugen kom ut som homofil i Skogstrand IL for snart to år siden. Han mener at det må en holdningsendring til før flere homofile står frem. Sjargongen med kommentarer om homofile i garderober og på banen må tones ned, sier Haugen.

– I den lille klubben var det ganske greit. Jeg har ikke opplevd noen problemer i egen klubb, bare et par generelle kommentarer om homofili fra andre. Samtidig må ikke støttende kommentarer bare komme når det er Pride, sier han.

Nå håper Haugen at en homofil Premier League-stjerne vil bli mottatt som han ble i Skogstrand, men frykter at et voldsomt mediefokus vil holde spillere igjen en stund til.

– Den første som kommer ut vil nok få et helsikes mediekjør. Det er en tøff barrière. Jeg håper jo at de blir mottatt positivt, men det kan bli tøft for både spiller og klubb med mediefokuset, tror Haugen.