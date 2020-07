Solskjær fikk Champions League-hjelp fra West Ham

West Ham-Chelsea 3-2

Det ble en god dag for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United til tross for at laget ikke var i aksjon. Først tapte Leicester borte mot Everton. Så tapte Chelsea borte mot West Ham. Dermed tetter det seg til i kampen om Champions League-plassene i Premier League.

Leicester ligger på 3. plass med 55 poeng. Så følger Chelsea på 4. plass med 54 poeng. Manchester United og Wolves følger på plassene bak med 52 poeng.

– Det er et helt vidåpent felt. Leicester har vært svake etter oppstarten, Chelsea har vært bra før i dag. Nå er det helt åpent, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

West Ham tok et lite steg vekk fra den verste nedrykksstriden.

– Livsviktige poeng, konkluderer Hangeland.

FT: West Ham 3-2 Chelsea.



David Moyes might get Man United Champions League football after all. The chosen one! pic.twitter.com/IFCNpKaWFs — ESPN FC (@ESPNFC) July 1, 2020

The Hammers ligger nå på 15. plass, tre poeng over nedrykksstreken.

– Den innsprøytningen er ekstremt viktig. Den betyr nesten mer enn resultatet i seg selv. Den følelsen er viktig i en sluttspurt, sier Solveig Gulbrandsen i Premier League-studio.

VAR grep inn

Det ble en dramtisk åpningsomgang i London. Den inneholdt to scoringer, en annullert scoring og ett straffespark. West Ham så ut til å ta ledelsen ved Tomáš Souček, men den ble annullert grunnet en offside på Antonio. Ifølge dommerforeningen hindret West Ham-spissen sikten til Chelsea-keeper Kepa Arrizabalega.

Bare noen minutter senere var det i stedet Chelsea som tok ledelsen ved Willian, som satte inn et straffespark etter at Christian Pulisic ble felt. Like før pause skulle likevel Souček få sin revansje.

Tsjekkeren raget høyest i feltet og stanget inn utligningen.

Håpet om tre poeng ble for alvor tent da Antonio satte inn 2-1 fem minutter etter pause.

Willian-utligning

Chelsea-manager Frank Lampard kastet innpå Ruben Loftus-Cheek og Olivier Giroud i et forsøk på å snu kampen igjen. Det ga uttelling. Chelsea beleiret West Hams halvdel og skapte flere farligheter. 2-2 kom på et lekkert Willian-frispark etter 72 minutter.

Chelsea prøvde desperat å true inn vinnermålet, men i stedet kontret Andriy Yarmolenko inn 3-2 på overtid. Hangeland var ikke imponert over forsvarsspillet til Chelsea.

– Det er en bra kontring, men Rüdiger åpner for skudd. Spesielt mot en venstrebeint spiller må han vende han vekk fra mål. Det gjør han ikke og Yarmolenko bare banker den inn, sier Hangeland.