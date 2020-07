– Oi, det er såpass ja, tenker jeg med et digert glis, etter å ha prøvd akselerasjonen. En god gammel GTI-bil fra 80-tallet blir en sinke i forhold ...

4,7-sekunder er 0-100 km/t-tallet på papiret. Med 408 elektriske hestekrefter, et moment på 660 Nm og firehjulsdrift, er det liten grunn til å tvile på at tallet stemmer også i praksis. Dessuten går bilen snorrett og stabilt, selv i høye hastigheter.

Vi har inntatt førerplassen i en Polestar 2 for en kjapp første test, som noen av de første i verden.

Sikte høyt

For bare noen få år siden betydde Polestar enten racing, eller en spesialutgave fra Volvo med ekstra "krutt", både i motor, bremser, hjuloppheng og design.

Nå er Polestar et eget bilmerke. Også de med kinesiske eiere, akkurat som Volvo. Men bilene er utviklet i Sverige. DNA fra Volvo er godt merkbart, men det er også det sportslige, som Polestar er kjent for.

Slektskapet til Volvo finner vi igjen i blant annet lyktedesign, både bak og foran.

Det siste merkes særlig på testbilen vi har til disposisjon. Den er nemlig utstyrt med Performance Pack, som gjør Polestar 2 ekstra sporty å kjøre. Her får du støtdempere fra Öhlins, mest kjent innen motorsport og racing, digre bremser fra Brembo, smidde 20-toms felger og sikkerhetsseler i gull-farge.

Herligheten koster den nette sum av 50.000 kroner og løfter en allerede sporty bil ytterligere opp et par hakk.

Alt det sporty snakket til tross. Dette er primært en kompakt familiebil og Tesla Model 3 er den bilen som oppfattes som nærmeste konkurrent.

Men som Thomas Ingenlath, CEO i Polestar, sier:

– Vi er ikke primært ute etter å rappe kunder fra Tesla. De kjører jo allerede elbil. Vårt mål med Polestar er å få kunder til å gå over til elektrisk. Det er kundene i samme segment, men med fossilbil, vi gjerne vil ha tak i.

Ingenlath nevnte ingen merker, men det er nærliggende å tenke Mercedes C-Klasse, Audi A3 og A4, Lexus IS og BMW 3-serie. For Polestar 2 sikter helt klart mot premiumsegmentet – og skal være hakket mer påkostet enn Volvo.

Polestar 1: Her debuterer et nytt bilmerke

Fastback kaller Polestar selv bilen, som vi opplever som elegant og moderne.

Innvendig

Interiøret lekkert, med gode materialer og høy finish. Setene er veldig komfortable, rattet er lite, tykt og godt å holde i. Innvendig er det stoffseter i såkalt WeaveTech. Vårt inntrykk er at materialet er behagelig å sitte på og det ser robust, solid og pent ut. De føles ikke klamme, selv om sommerdagen byr på mye sol og varme.

Selvfølgelig kan du få den med skinnseter – til den nette sum av 40.000 kroner ekstra. Da får du ventilert nappaskinn. Vi er litt usikre på om det er verdt det.

Først i verden

Som på de fleste andre nye biler, styres mange av bilens funksjoner via en skjerm midt på dashbordet.

Infotainment-systemet er Androidbasert (Google). Polestar 2 er den første bilen i verden med akkurat denne løsningen. Bilen kjenner deg igjen via telefonen din, og justerer seteinnstillingen din og åpner de appene du selv har valgt å ha på skjermen.

Her er skjermen er på 11,15 tommer. Det er litt opp fra 9,3 tommers skjermen i Polestar 1. Oppløsningen er også bedre. Den integrerte tilgangen til Google Maps gjør at Polestar 2 har et navigasjonssystem som alltid er oppdatert og som automatisk tilpasser seg endringer i trafikkbildet. Enkelt, intuitivt og grei i bruk.

Denne elbilen klarer Oslo – Bergen tur/retur – uten å lade

Interiøret er moderne og stilig og holder høy kvalitet.

Plassen ombord

Plassen foran er mer enn godkjent, sittestilling og oversikten er god. Man kan justere hvor tung styring man ønsker, og styrefølelsen er god. Bilen er lett å plassere i veibanen og den er svært stillegående, selv til elbil å være.

Vi oppfattet imidlertid vår testbil som i overkant hard i fjæringen. De tidligere omtalte støtdemperne i Performance Pack er justerbare i ikke mindre enn 22 graderinger. Hva testbilen stod på vet vi ikke. Demperne må justeres manuelt, ikke via skjermen eller i ulike kjøremodus. Vi vil tro at bilen med enkle grep kan gjøres både mykere og mer komfortabel, også med Performance Pack.

Plassen i baksetet er ikke storbil-stor. Men den grei nok til bein og knær, om den som sitter i forsetet ikke er veldig langbeint. Det kan skorte litt på takhøyden om man er over 185 centimeter høy. Panoramaglasstaket må ta en del av skylden for det. Dette er standard på de første Launch Edition-modellene. Rimeligere varianter, uten glasstak, vil etter hvert dukke opp.

Bagasjerommet svelger unna 440 liter. Helt greit med tanke på bilstørrelsen. Dessuten her den en liten "frunk" foran til ladekabler.

Hele bilen virker godt gjennomtenkt og har mange praktiske løsninger på alt fra koppholdere, USB-porter og skiluke – til frakt av handleposer. Alle disse små detaljene som man kanskje ikke tenker over, men som likevel gjør livet litt enklere.

En liten filleting, kanskje, men hattehylla over bagasjerommet er tynn og simpel. Akkurat den bærer ikke mye preg av premium.

BYD, et helt nytt bilmerke som 1.500 nordmenn skal kjøpe neste år

Skinnsetene er ekstrautstyr og koster hele 40.000 kroner. De gullfargede sikkerhetsbeltene tilhører Performace-pakken, som betinger ytterligere 50.000 kroner.

Tydelig Volvo DNA

Når det gjelder utvendig design byr ikke bilen på de helt store overraskelsene. Vi kjenner igjen lyktedesignet fra Volvo. Bilen har stramme linjer og en markant midje-knekk som gir den særpreg.

Den har også litt crossover-preg med sort plast nederst på karosseriet og rundt hjulbuene. Dessuten har den en bakkeklaring på 15 centimeter. Faktisk mer enn mange av dagens SUV-er.

Det gjør den godt tilpasset nordiske forhold med både snø og variabel veistandard. Dette er en bil de fleste kan kjøre helt fram til hytta.

Det henger også sammen med at den deler plattform og teknikk med Volvos kommende elbil, XC40 Recarge.

Polestar selv kaller bilen en fastback og vi oppfatter bilen som pen, tiltalende og moderne. Både utvendig og innvendig.

Vegvesenet klinker til: Har bestilt 140 biler fra nytt merke

Vi fikk bare et par timer bak rettet denne gangen, men kommer tilbake med en grundigere test litt senere.

Gode, presise kjøreegenskaper

Men tilbake der vi startet – på veien. Foruten bra akselerasjon byr bilen også på god vektfordeling. Til tross for SUV-høyde på bakkeklaringen, og egenvekt på 2,2 tonn, tar den svingene med imponerende presisjon og uten å krenge. Her kommer det sporty hjulopphenget virkelig til sin rett. Bilens vektfordeling på nær 50/50 bidrar til god balanse ved aktiv kjøring.

Polestar 2: Motor: 2 x elmotor.

2 x elmotor. Effekt: 408 hk / 660 Nm.

408 hk / 660 Nm. Batteri: 78kWt.

78kWt. Rekkevidde: 470 km WLTP.

470 km WLTP. Maks lading: 150 kW.

150 kW. Oppgitt forbruk: 15,6kWt / 100 km.

15,6kWt / 100 km. 0-100 km/t: 4,7 sek.

4,7 sek. T oppfart: 230 km/t.

230 km/t. L-H-B: 460, 144 og 185 cm.

460, 144 og 185 cm. Bagasjerom : 440 liter.

: 440 liter. Pris fra: 484.900 kr.

Også i bykjøring og normal landeveiskjøring er bilen lettkjørt, lett å plassere og oversiktlig. Vi opplever den som harmonisk og letthåndtert i bytrafikken, men litt for stiv over humper i lave hastigheter.

Vi opplever den også som en komfortabel og kraftfull milsluker på lengre turer – selv om det, denne aller første testturen, ikke er tid nok til en skikkelig langtur.

Men vi gleder oss til å få mer tid med denne nykommeren om bare noen få uker. Da kommer en mer omfattende test her på Broom.no.

Basert på førsteinntrykket, så triller vi en sekser på terningen. Kombinasjonen av ytelser, rekkevidde, ladehastighet, kjøreglede, opplevd kvalitet i alle ledd og en relativt hyggelig inngangspris, bidrar til det.

Les også: Her kjører vi en Volvo til 25 millioner

Video: Se video fra vårt første møte med bilen her