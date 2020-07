Prognose: Putin får overveldende flertall og kan regjere til han blir 84

De foreløpige resultatene fra folkeavstemningen i Russland viser et overveldende flertall for endringer av grunnloven. Det betyr at Putin kan få grønt lys til å styre til 2036.

Grunnlovsendringene åpner blant annet for at president Vladimir Putin kan få ytterligere to presidentperioder og dermed sitte til 2036 dersom han vinner kommende valg.

77 prosent har stemt for grunnlovsendringene, ifølge resultater etter at 55 prosent av stemmene er telt opp, skriver AP.

For første gang i Russland har stemmelokalene blitt holdt åpne i en uke, for å forhindre folkemengder under pandemien. Dette har også blitt beskyldt av kritikere for å være en måte for presidenten å manipulere resultatet.

Valgdeltakelsen er målt til 65 prosent, melder AP.

Flere pågrepet

Flere demonstranter protesterte mot lovendringen i flere russiske byer onsdag.

Ifølge CNN har minst tjue personer blitt pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene, hvorav 14 av dem ble pågrepet i Moskva.

– En stor løgn

Den framtredende russiske opposisjonslederen Alexei Navalnyj kaller det foreløpige resultatet av folkeavstemningen i Russland for en stor løgn.

– «Resultatene» de har kunngjort, er falske og en stor løgn. De har ingenting å gjøre med hva det russiske folket mener, sier Navalny etter at det ble kunngjort at 70 prosent av de opptelte stemmene gikk inn for grunnlovsreformen.

