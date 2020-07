Måltørken over for Alexis Sánchez - scoret sitt første på ni måneder

Inter 6-0 Brescia

Ni måneder. 227 dager.

Vi må tilbake til 28. september og Inters bortekamp mot Sampdoria for å finne Alexis Sánchez siste mål.

Nå er måltørken endelig over for den utlånte Manchester United-spilleren.

Straffet Brescia

Da chileneren omsider fikk teften av mål igjen onsdag kveld, vartet han opp med intet mindre enn tre målpoeng.

Fem minutter ut i kampen mot bunnlaget Brescia serverte han sin tidligere lagkamerat i Manchester United Ashley Young som sendte Inter i ledelsen.

Kvarteret senere skulle det endelig lykkes for angriperen på lån fra Solskjærs United. Fra straffemerket scoret han sitt andre mål i Inter-drakt til 2-0 på Giuseppe Meazza. Måltørken var over, til stor glede.

Danilo D'Ambrosio scoret et tredje for Antonio Contes menn før Sánchez igjen inntok servitørrollen. Chileneren fant Roberto Gagliardini med et strøkent innlegg og sistnevnte satte inn Inters fjerde.

Manager Antonio Conte var naturligvis fornøyd med sin nummer syv etter kampen.

– Vi hentet ham hit for hans kvaliteter. Dessverre så mistet vi han i lang tid med skade. Han er i ferd med å finne seg til rette, enda han ikke er den Sánchez jeg var så fan av i England. Det jeg kan si derimot, er at han er på riktig vei. Han spilte en god kamp i dag, sa Conte til Inters hjemmesider etter seieren.

Innbytterne Christian Eriksen og Antonio Candreva fastsatte sluttresultatet til 6-0.

Med seieren står Inter med 64 poeng og ligger med det på 3. plass i Serie A, fire poeng bak Lazio på 2. plass.

Kan returnere til United

Chileneren har forlenget sin låneavtale med Inter ut Serie A-sesongen som også ble forlenget grunnet koronaviruset. Avtalen går ut 9. august, noe som betyr at han ikke vil spille ferdig Europa League for Nerazzurri.

I januar sa Ole Gunnar Solskjær på en pressekonferanse at Sanchez ville returnere og bevise at hans tvilere tok feil. I juni rapporterte også The Mirror at chileneren fortsatt kan ha en fremtid i Manchester United, men at han da må finne seg i en rolle som reserve.

31-åringens kontrakt hos de røde djevlene går ut 30. juni 2022.