Aubameyang sendte Norwich nærmere nedrykk

En grov keepertabbe av Tim Krul ble starten på et Norwich-mareritt.

Arsenal-Norwich 4-0

Arsenal tok sin tredje strake seier og klatret til 7. plass i Premier Legaue etter 4-0 mot Norwich onsdag kveld. Pierre-Emerick Aubameyang ble kampens store spiller med to mål og en målgivende pasning. Nå ligger han på delt 1. plass på toppscorerlisten i Premier League. Bortelaget virker fortapt i bunnen. Den eneste trøsten er at også de andre bunnlagene sliter. Det er seks poeng opp til trygg plass med seks runder igjen.

– Så lenge det er teoretisk sjanse, vil vi kjempe, sier Norwich-manager Daniel Farke.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi hadde et vanskelig kampprogram da vi startet igjen med fire bortekamper. Nå har vi vunnet tre kamper på rad. Det er aldri enkelt, men vi har gjort det. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, sier Mikel Arteta.

Satte Arsenal-rekord

Etter en drøy halvtime utnyttet Aubameyang en grov keepertabbe av Tim Krul. Målvakten nølte for lenge med ballen i beina. Da var ikke Aubameyang sen med å hugge til. Han fikk en enkel jobb med å sette inn sin 50. Arsenal-scoring i hans 79. kamp. Ingen Arsenal-spillere har noensinne nådd 50 mål så kjapt. Thierry Henry brukte 83 kamper på å nå 50 mål.

Samme Aubameyang var på farten noen minutter seinere. Spissen slo ballen ut i feltet der Granit Xhaka kom stormende. Sveitseren hamret inn 2-0 fra skrått hold – mellom beina på Krul.

Mens Bukayo Saka har signert ny Arsenal-avtale, er Aubameyang fortsatt i forhandlinger med klubben. Spissen ville ikke love noe etter Norwich-oppvisningen.

– Jeg er veldig glad for at Bukayo signerte. Vi får se. Vi skal snakke med klubben, så får vi se hva som skjer. Jeg fokuserer virkelig på kampene. Vi har gjort det bra siden Mikel kom inn. Vi jobber bra, og det er tegn på at vi blir bedre, sier han til BT Sports.



Ny Auba-scoring

Norwich hadde også sine muligheter. Ben Godfrey traff stolpen med en suser fra 35 meter på stillingen 0-0. På overtid måtte Arsenal-keeper Emiliano Martinez ut i full strekk på et frispark fra Kenny McLean.

Daniel Farke gjorde to bytter i pausen, noe som satte fart på bunnlaget. Men vondt ble til verre da Josip Drmic sendte en håpløs tversoverpasning rett i beina på Aubameyang etter halvspilt omgang. Det utnyttet superspissen nådeløst.

Ti minutter før slutt satte høyreback Cedric Soares inn 4-0 og gjorde ydmykelsen komplett. Det skjedde bare fem minutter etter at han kom på banen i sin Arsenal-debut.

Leicester i trøbbel

Mens Arsenal virker å ha funnet formen, sliter Leicester tungt etter koronapausen. Det ble tap mot Everton, og nå begynner forspranget til lagene bak for alvor å krympe.

Newcastle koser seg om dagen og stoppet ikke før det sto 4-1 mot Joshua Kings Bournemouth. Allan Saint-Maximin var servitøren på de tre første scoringene. Nå har mannskapet til Steve Bruve heng på øvre halvdel.