MDG-nestlederens nådeløse dom over Ap-Støre: «Han har vært en sammenhengende skuffelse»

Jonas Gahr Støres nei til MDG i regjering får Arild Hermstad (MDG) til å fyre løs mot Ap-lederen. Nå sier han at det ikke er gitt at MDG gir Støre statsministerstøtte.

– Det er rart at Støre med så dårlige målinger de gjør om dagen, avviser et samarbeid med MDG, sier Arild Hermstad (MDG) til TV 2.

Hermstad sier han hadde store forhåpninger til Støre da han ble Ap-leder i 2014, men at det ble med forhåpningene.

– Etter at Støre ble leder, er klimasituasjonen blitt langt mer alvorlig. Han startet friskt og sa at klima skulle være overordnet for ham i Arbeiderpartiet, men han har vært en sammenhengende skuffelse de årene han har ledet partiet.

– Han har gått i en gråere og gråere politisk retning, sier MDG-toppen.

– Men er han da interessant å samarbeide med?

– For vår del er Støre anno 2020 en lite interessant samarbeidspartner. Det er ikke mulig å se at det blir en forbedring fra det høyresiden leverer, sier Hermstad.

Hermstad vil ikke garantere Støre støtte som statsminister.

RAYMOND-VENN: Arild Hermstad skryter av samarbeidet med byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap), men er nådeløs mot Jonas Gahr Støre. Foto: NTB Scanpix

Han trekker frem samarbeidet i Oslo, der MDG er en del av byrådet til Raymond Johansen (Ap).

– Vi samarbeidet godt med Arbeiderpartiet i Oslo, Bergen og Trondheim og en rekke andre byer, og jeg må be Støre se til det samarbeidet og ropet fra AUF og ungdommen, sier MDG-nestlederen.

Trenger MDG eller Rødt for flertall

På TV 2s ferske juli-måling får partiet 20,8 prosent og 40 mandater. Det gjør at partiet er avhengig av støtte fra mange partier for å få flertall, hvis målingen hadde vært valgresultatet. Man trenger 85 mandater for flertall.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville fått 62 mandater.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ville fått 76 mandater.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG ville fått flertall med 85 mandater.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt ville fått flertall med 86 mandater.

Men denne uken sa Støre til Klassekampen at et regjeringssamarbeid med MDG og Rødt er uaktuelt.

– Det som er viktig for Støre og vår del er at velgerne til slutt bestemmer hvordan regjeringskonstellasjonen skal bli. Han vinner ikke noe på å støte fra seg de unge og de som er imot klima og miljø, sier Hermstad.

Leder av LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, mislikte at Støre i intervjuet framsto som mer åpen for KrF, men stengte døra for Rødt og MDG. Dette har Støre senere avvist.

Gjerstad mener uansett Ap-lederen må lytte mer til grasrota.

– Jeg ble frustrert, oppgitt og forbanna. Han bør lytte til oss på grasrota, og lage den politikken som arbeidsfolk vil ha, og så vil velgerne komme, sier Gjerstad til TV 2.

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen mener det er på tide for Ap-lederen å ta Rødt på alvor, og viser til Ap har vært avhengig av flere enn SV og Sp, på snittet av alle nasjonale målinger den siste måneden.

– Og denne meningsmålingen viser jo at et rekordvalg for Rødt er den sikreste måten å ta makta fra Erna Solberg på, og det må Støre snart innse.

Støre: – I regjering er det en helhet

Jonas Gahr Støre mener man kan samarbeide med MDG og Rødt, men ikke i regjering.

– Det er ett år til valget. Jeg tror vi vil få et bedre resultat, og jeg tror Sp, SV og vi kan få flertall sammen, sier Støre til TV 2.

– Jeg er åpen for å samarbeide med alle som vil bytte ut denne regjeringen, og danne et nytt flertall. Men regjeringssamarbeid er noe spesielt, 24 timer i døgnet hele året, og da er SV og Sp våre naturlig samarbeidspartnere.

– Så er det byråd hvor dere samarbeider. Hva er den store forskjellen?

– Flere steder og i flere kommuner, også i Stortinget, samarbeider vi med MDG. Det er jeg åpen for i saker, men i regjering er det en helhet; utenrikspolitikk, økonomisk politikk og industripolitikk. Vi skal utvikle industrien, ikke legge den ned, sier Støre.

TRE-ENIGHET: Støre vil satse på en regjering med tre partier; Ap, SV og Sp. Foto: Tore Meek

Solberg: – Uklart

– Jeg registrerer at regjeringsalternativet og hvem som skal styre sammen er uklart, og det blir en forskjell om et eventuelt flertall trekker Arbeiderpartiet mot sentrum eller Arbeiderpartiet langt ut mot venstresiden, sier statsminister Erna Solberg.

– Men det ser ikke ut til at de fire borgerlig partiene vil sitte sammen i regjering igjen?

– Nei, men vi skal klare å skape politikk ut av de fire partienes samarbeid. Det har vi klart å gjøre, vi har ett år med flertallsregjering. Det blir dragkamper, men det skal vi ikke være så redd for. Vi skal finne de gode løsningene sammen til slutt, sier Solberg.