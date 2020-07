– Et kjempeproblem for Arsenal

Mesut Özil har tidvis levert på et nivå få andre i Premier League er i nærheten av. Lekre pasninger, tekniske detaljer i verdensklasse og mål man måper av har gjort Özil til en favoritt blant deler av fansen.

Men tyskeren har også en annen side. Et negativt kroppsspråk i motgang, manglende arbeidsinnsats og mystiske sykdomsavbrekk gjør at noen mener Arsenal klarer seg bedre uten Özil på banen.

Det rimer dårlig med at han er klubbens best betalte spiller. TV 2-ekspert Brede Hangeland mener det er et kjempeproblem.

– Jeg har spilt mot Mesut Özil mange ganger. På sitt beste er han er uvirkelig god fotballlspiller. Han har en x-faktor og ferdighetsregister som er nesten ubeskrivelig. Vi har sett fint lite til det denne sesongen. Han er mest kjent for det som skjedde før sesongen begynte. Han ble utsatt for et ran sammen med Sead Kolasinac, forteller Hangeland.

– Ser jo ikke bra ut

Diskusjonen blusset opp igjen da Özil, riktignok som en av flere Arsenal-spillere, dukket opp med en paraply på innbytterbenken da London-klubben gjestet Southampton.

– Det var en varm dag, men det ser jo ikke bra ut. Hvis man ser på den prisen Arsenal betaler for hans bidrag... Det er litt stygt gjort, men han har 350 000 pund i uken. Dette er et kjempeproblem for klubben, sier Hangeland.

– Men det er jo ikke hans skyld?

– Nei, men det er idiotisk av klubben å sette seg i en sånn posisjon. Det blir et problem i garderoben, og det blir et problem når han har konstante såkalte ryggplager. Han er ikke med i troppen engang. Gang, etter gang, etter gang. I kulissene prøver Arsenal garantert alt de kan for å få han vekk. Jeg tror de ender opp med å betale en del av den ukelønnen for at noen andre skal ta ham. Hvis ikke sitter han bare der i Nord-London og hever en uvirkelig høy lønn i en klubb som trenger de pengene. Özil-mysteriet har ingen god løsning for Arsenal, konkluderer TV 2-eksperten, for han fyrer løs igjen:

– Er det ikke pinlig for en spiller å sitte å se at det koster 150 millioner kroner for hvert mål du scorer? Det må jo være pinlig.

– Ferdig på toppnivå i Arsenal

Hangeland peker på at Özils høye lønn gjør gir Arsenal svært dårlige kort på hånden i forhandlinger med nåværende og eventuelle nye spillere.

– Özil er på toppen av lønnsstrukturen. Det kommer en ny tid der Arsenal ikke nødvendigvis er med i Champions League hvert år. Da er det umulig å beholde ham. Alle som forhandler med Arsenal kan bruke Özil som en rettesnor.

TV 2-eksperten tror tyskeren snart er historie på Emirates.

– Han er ikke nødvendigvis ferdig på toppnivå, men han er ferdig på toppnivå i Arsenal. Det våger jeg å påstå, avslutter han.