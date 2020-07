Jens Petter Hauge herjet igjen for Glimt: – Den beste vi har her til lands

Odd 0-4 Bodø/Glimt

Se alle Glimts scoringer i videovinduet øverst.

Bodø/Glimts start på sesongen fortsetter på best mulig vis. Denne gangen var det Odd, uten Torgeir Børven, som fikk unngjelde.

Ole Martin Årst lot seg begeistre over hva gjestene fra nord vartet opp med i Skien. Spesielt var han positiv til det han fikk se av Jens Petter Hauge.

— Det er «Sirkus Hauge». Han har lyktes med alt på den kanten der. Han har fart, teknikk, innlegg. Det er rett og slett rått å se på. Sånn som han er nå, er han det beste vi har til lands, sa Årst i FotballXtra.

Hauge sier dette til Eurosport etter seieren. Han vil ikke høre snakk om gull enda.

— Folk får snakke så mye de vil om det. Vi liker å vinne kamper og det gjør vi. Vi har noe på gang og et meget bra spill. Det er vanskelig å slå oss, sier Hauge.

Straffe og rødt kort

Hauge var involvert i nærmest alt Glimt skapte offensivt. Etter kvarteret spilte bortelaget elegant fotball i hjemmelagets boks. Hauge fant Kasper Junker på blank hold to meter fra mål. Odd-back Espen Ruud meide ned den danske spissen. Straffe og rødt kort.

— En korrekt avgjørelse. Her er Espen Ruud altfor seint ute og da er det helt korrekt dømt, sier Mathisen.

Philip Zinckernagel var iskald fra ellevemeteren og satte inn 0-1.

— Det er en ok prestasjon når ting blir som det blir, sier Hauge om seieren.

Et nærmest identisk angrep sørget for 0-2. En leken Hauge dro seg ned mot dødlinjen og fant Junker foran mål igjen. Denne gangen ble ikke dansken felt og han skled inn gjestenes andre mål.

— De er suverene. De bare feier over Odd sånn som dem vil. Det er forbilledlig, sa Årst i FotballXtra i pausen.

JUBEL: Glimt kunne juble for nok en seier i årets eliteserie. Foto: Trond Reidar Teigen

Kanonkule

Glimt fortsatte trykket mot Odds mål og fikk til slutt sitt tredje mål på ekstraordinært vis. Fra 35 meter dunket Marius Høibråten inn et langskudd.

— Himmel og hav! Marius Høibråten med en kanonkule!

— Et sinnsykt treff han får. En syk scoring av stopperen. Langt hold, men skal ikke si Rossbach skal ta den, sier den tidligere Tromsø-spissen.

Midtveis i andreomgang la Glimt på et fjerde mål. Zinckernagel fant Skytte i boksen satte ballen i mål til 0-4. Enveiskjøring fra start til slutt.

— Dynamitt

I FotballXtra diskuterte TV 2s panel en påstand fra en seer om at Glimt spiller bedre enn Rosenborg på sitt beste. Da svarte Ole Martin Årst:

— Ja. Man skal vokte seg vel for å bli historieløs.

— Det har kanskje litt med at Glimt ikke har den historien Rosenborg har. Man blir enda mer fascinert av at de har lykkes på så kort tid da. Det er bare i halvannet år vi har sett de virkelig har blomstret. De har litt igjen for å vise den stabiliteten.

Jesper Mathisen slengte seg på i diskusjonen.

— Glimt minner meg mer om Start-laget fra 2005. Energien, indreløpere, spillere som verken før eller siden egentlig har vært på det nivået, men sammen så blir de dynamitt.

— Åsmund Bjørkan og Kjetil Knutsen har virkelig jobbet godt og funnet typer som passer perfekt i den måten å spille på. Det er bare til å ta av seg det man har, sa Mathisen.

Glimt topper tabellen med fem av fem mulige seire.