Venter kraftig økning av «solomødre»

På Norges eldste fertilitetsklinikk i Oslo er de klare til å starte med assistert befruktning til enslige kvinner.

– Vi har fått mange telefoner og opplever stor pågang så det blir nok å gjøre når vi nå kan starte opp, sier gynekolog og fertilitetsspesialist Kjersti Brenden hos den private Livio IVF-klinikken, etter at det 1. juli ble lovlig å tilby assistert befruktning også til enslige.

Tidligere har kvinnene dratt utenlands, men nå kan de som bor alene betale mellom 20.000 og 50.000 kroner avhengig av hvilken behandling de trenger, for å bli gravide i Norge.

AVANSERT: Embryologen hos den private klinikken i Oslo ser i mikroskopet Foto: Anine Hallgrenm

– Det har jo ikke vært ulovlig dette, men de har nok følt at dette er gjemt litt under teppe allikevel. Så nå håper jeg de får en større trygghet med dette og kan stå mer oppreist i valget sitt og kanskje også kan man snakke mer åpent om hva man har gjort, sier Brenden.

Må levere barneomsorgattest

Men for å få tilbudet må kvinnen både ha en barneomsorgsattest fra politiet og bli vurdert om de er egnet medisinsk, psykisk og sosialt til å bli mor alene.

– Når det er en som skal bli forelder, og ikke to, må man være trygg på at dette kan man klare å stå i. Det må også være trygt for barnet, så dette kan man regne som en utvidet svangerskapsomsorg for å sikre at det går bra med mor og barn, sier statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet (H).

Og hovedfokus hos klinikkene som møter kvinnene blir om de har nettverk rundt seg.

ØNSKER ÅPENHET: Gynekolog Kjersti Brenden tror lovendringen vil gi mer åpenhet rundt valget om å bli gravid alene. Foto: Anine Hallgren

– Vi spør egentlig rett ut: «Siden du er alene, har du tenkt på hva slags nettverk du har rundt deg?» Og da får vi ofte høre at dette er noe de har tenkt på lenge og at de vet at man vil kunne trenge hjelp fra familie og venner, sier Brenden hos Livio.

– Over hundre solomødre

I Danmark fødes 1100 barn årlig av det de der kaller solomødre som har fått assistert befruktning. Her hjemme tror fertilitetsspesialisten også på en kraftig økning i antall barn født av norske solomødre.

– Jeg tror nok det er snakk om flere hundre kvinner, sier Brenden, som synes uttrykket er koselig og mer treffende.

– Det å bli kalt singel og enslig kan være mer sårbart og ikke så positivt ladet. Vi får se om vi slår oss til ro med å kalle det solomødre også her i Norge, men det er utvilsomt at dette dreier seg om en stor gruppe som vil bli mer vanlig og synlig i samfunnet vårt, sier Brenden til TV 2.