RBK-håpet målløs i sin femte kamp: – Han sitter nok med en ekkel følelse

Det har nok ikke gått helt slik Dino Islamovic hadde sett for seg da han signerte for Rosenborg i slutten av desember. Det startet riktignok veldig bra med mål i flere av treningskampene, men så stoppet alt opp.

Koronaviruset snudde hverdagen på hodet for ham og samtlige fotballspillere, deretter ble Eliteserien utsatt, så måtte Eirik Horneland pakke sakene sine, og til slutt hentet Rosenborg Eliteseriens mest målfarlige spiss.

Det har heller ikke blitt noen ligamål på svensken. Han var riktignok veldig nære mot Bodø/Glimt, men målet ble omgjort til et selvmål av Fredrik André Bjørkan. Onsdag gikk Islamovic målløs av banen for femte gang på rad i oppgjøret mot Vålerenga som endte 1-1.

– Det er en fallgruve for Rosenborg, for de har hentet inn en spiss allerede i Islamovic. Så forsvant treneren som hentet ham. Han har heller ikke lyktes i de første kampene, så han sitter nok med en ekkel følelse.

– Han er nødt til å score et par mål før Børven kommer innpå, hvis ikke kommer Børven til å ha den plassen resten av sesongen, sa den tidligere storscoreren Ole Martin Årst i FotballXtra.

Islamovic har tidligere spilt for Malmö, Groningen, Fulham og Östersund. I januar ble han tatt ut til Sveriges landslagstropp som spilte turnering i Qatar, men har senere valgt å representere foreldrenes hjemland, Montenegro.

Dino Islamovic kom ikke innom mixed zone etter kampen.

Fagermo mener Børven bør starte foran Islamovic

Etter 60 minutter mot Vålerenga ble han tatt av, og Torgeir Børven løp ut på Lerkendal i RBK-drakt for første gang.

– Vi ønsket veldig å gi Børven 30 minutter i dag. Jeg tar ikke ut Dino fordi han er dårlig, jeg synes han var god i dag, sier RBK-trener Trond Henriksen.

– Passer Islamovic inn i spillestilen deres?

– Som sagt så synes jeg at Dino gjør en god figur i dag. Han vinner dueller, tar ned ballen og er et greit oppspillspunkt.

– Starter Børven neste kamp?

– Vi får se, sier Henriksen.

Torgeir Børvens tidligere trener Dag-Eilev Fagermo er ikke i tvil om hva han hadde gjort.

– Han kommer til å score mye mål her, men jeg er glad for at han ikke scorer mot oss, sier Fagermo.

– Tenker du han bør starte foran Islamovic?

– Ja, det bør han gjøre. Uten tvil. Slik han er nå er han for god for Eliteserien. Han er en klassespiller, sier VIF-treneren.

NY DRAKT: Torgeir Børven fikk sin debut for Rosenborg mot Vålerenga onsdag kveld. Foto: Ole Martin Wold

Ekspert mener Islamovic ikke har levert bra nok

Torgeir Børven tror det er bra at Rosenborg nå har to forskjellige spisstyper å velge mellom.

– Dino er nok litt mer playmaker og target-spiss enn meg. Jeg kan kanskje true litt mer i bakrommet. Det er fint å ha litt flere strenger å spille på, sier Børven til TV 2.

Ole Martin Årst som gjestet Fotballxtra søndag er klar i sin tale. Rosenborg trenger flere enn én god spiss.

– Det er skummelt, men sånn er fotballen. Du er nødt til å levere fra dag én. Det har ikke Islamovic gjort. Jeg synes ikke han passer ekstremt bra inn i Rosenborg-systemet. Det er kanskje tidlig å si etter fire kamper, men likevel. Han sitter nok med en ekkel følelse, men det er viktig at han holder seg i form og humøret oppe, for RBK trener et par spisser som kan levere, sa Årst.