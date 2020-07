– Landet lider på grunn av presidenten

New Yorks guvernør Andrew Cuomo mener at Trump fornekter realiteten om koronaviruset. Presset på at presidenten skal bryte stillheten øker etter at USA tirsdag hadde rekordmange nye smittetilfeller.

– Det er på tide at han forteller sannheten. Han må innrømme at dette viruset er en trussel og at han tok feil, sa Cuomo om presidenten under en pressekonferanse onsdag.

Guvernøren forteller at koronasituasjonen stadig forverrer seg i USA, hvor 35 av statene fortsatt har økende smitterater.

Cuomo sier videre at presidenten har ført til at situasjonen i USA gikk fra vondt til verre.

– Han fornekter realiteten, han fornekter forskningen, han fornekter alt. Nå lider landet på grunn av presidenten. Det er på tide at han gjør noe med hvordan han har håndtert denne situasjonen.

Tirade

Cuomo mener at amerikanerne ikke har tatt viruset på alvor, mye på grunn av hvordan Trump har opptrådt.

– Han sa at viruset var en ny influensa og at det ville forsvinne. Han sa at landet fikk flere smittetilfeller fordi flere ble testet. I dette landet så hører folk etter når presidenten snakker. Selv når presidenten er Donald Trump.

I løpet av pressekonferansen annonserte guvernøren også at alle innbyggerne i New York nå vil få muligheten til å teste seg for koronaviruset.

Stadig flere smittede

Tirsdag kom det også frem at EU åpner grensene til 14 såkalte sikre land fra 1. juli. USA er ikke ett av dem.

– Er det ikke ironisk? Vi fikk viruset fra Europa, og nå får ikke vi reise dit. Her blir virussituasjonen verre, mens der går det stadig bedre, sa Cuomo.

USA registrerte tirsdag 48.000 nye tilfeller av koronasmitte. Det er fjerde rekorden på en uke at , ifølge The New York Times.

Totalt har over 130.356 mennesker dødd med koronaviruset i USA. Det er litt over 25 prosent av verdens totale antall som har dødd med viruset.

Presset øker

Siden de dystre tallene ble offentliggjort tirsdag og onsdag, har foreløpig ikke Donald Trump kommentert utviklingen.

Han har i stedet angrepet Joe Biden, CNN, The New York Times og Elisabeth Warren på Twitter.

Ifølge The Guardian er det bare en uke siden pressesekretæren til presidenten kommenterte at det bare er «en glød» av koronaviruset igjen i USA.

Presidenten har heller ikke vært å se med munnbind, ettersom han har uttrykt at det gir en falsk trygghet.

– De tar på seg munnbindet, og de tar det av seg, og så tar de seg i øynene, nesten og munnen, sa presidenten i et intervju med Wall Street Journal for noen uker siden.

I samme intervju sa presidenten at USA nærmet seg slutten på pandemien.

Flere har tatt til ordet for at presidenten må begynne å ta viruset på alvor. Joe Biden pekte tirsdag på at Trump i mars kalte seg en krigspresident som skulle bekjempe koronaviruset.

– Hva skjedde? Nå er det nesten juli, og det virker som at krigspresidenten har overgitt seg - veivet det hvite flagget og dratt fra slagmarken, sa han ifølge CNN.