Ødegaards trener om skadesituasjonen: – Har spilt med skade siden oktober

– Han har hatt problemer med en skade siden oktober, han har til og med spilt kamper med smerter.

Det sa Real Sociedads trener Imanol Alguacil på en pressekonferanse før Espanyol-kampen, gjengitt av den spanske avisen Sport.

Mandag ble det klart at Martin Ødegaard hadde reist til Barcelona for å få bukt med et vondt kne.

– Han kommer ikke til å være i stand til å spille alle kamper, eller være i toppform. Vi blir nødt til å velge hvilke kamper han kan bidra i, sier treneren.

La Real har slitt stort etter at La Liga startet opp igjen etter koronapausen. Ett poeng av 15 mulige er fasit etter fem kamper.

Ødegaard og lagkameratene hadde stø kurs mot Europa-spill i 2021 før pandemien inntraff, men de dårlige resultatene har gjort at de nå kjemper en viktig kamp om å få plass.

Real Sociedad la onsdag ettermiddag ut en film på Twitter som viser at Ødegaard er tilbake på treningsfeltet.