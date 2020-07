– Jeg jobbet 16 timers dager, så satte jeg meg i bilen og gråt

Da det stod på som verst i New York, kunne én sykepleier ha ansvaret for mer enn tjue pasienter av gangen. Samtidig har USA satt ny rekord i antall nye smittetilfeller på ett døgn siden pandemien startet.

Tirsdag var en bekmørk dag i USA. For første gang økte antallet nye bekreftede smittetilfeller med over 48.000 på et døgn, melder The New York Times. Det er den fjerde dagsrekorden på én uke.

Nå er det statene California, Texas og Arizona som regnes som landets nye episentere. Tidligere var det New York, hvor det på det verste i april ble rapportert over 9000 nye smittetilfeller daglig og over 700 døde på ett døgn, skrev The New York Times.

Nå viser en gjennomgang avisen har gjort med sykehusene i staten, hvor overarbeidet helsearbeiderne faktisk var og hvor nære helsesektoren var kollaps.

Sykepleierne skulle på det meste ha ansvaret for fire pasienter samtidig. I de fattigste strøkene i New York, hadde i stedet én sykepleier ansvaret for tjue pasienter eller flere.

– Vi kunne ikke pleie antall pasienter vi hadde. Jeg jobbet 16-timers dager, og så satte meg i bilen og gråt, forteller Feyoneisha McGrath, en sykepleier ved Kingsbrook Jewish Medical Center i Brooklyn til The New York Times.

Samtidig uttalte USAs fremste smittevernekspert, Anthony Fauci, tirsdag at han mener USA beveger seg i feil retning. Han sa at han ikke blir overrasket dersom det daglige antallet smittede går opp til 100.000.

– Dette kommer til å bli veldig stygt. Det kan jeg garantere, sa Fauci.

HJERTESTANS: Leger og sykepleiere førsøker å gjenopplive en koronapasient etter at vedkommende fikk hjertestans. Bildet er tatt 20. april på St. Joseph's Hospita i New York. Foto: John Minchillo / AP Foto: John Minchillo

– Kunne reddet flere liv

Gjennomgangen viser at bydelen Queens hadde høyest antall bekreftede smittede i New York og også færrest sykehussenger. I bydelen fantes det bare 1.8 senger per 1000 innbygger, samtidig som at det har blitt bekreftet 28 smittetilfeller per 1000 innbygger, skriver avisen.

Sykehusene med dårligst økonomi var også de som ble rammet hardest under pandemien. De måtte klare seg med færre ansatte, dårligere utstyr og mindre tilgang til avanserte behandlinger. Dette førte til at det ble stor forskjell på behandlingen pasientene fikk, avhengig av hvor de befant seg geografisk i New York.

På et av sykehusene som var underbemannet, kollapset minst fire pasienter etter å selv ha fjernet oksygenmasken, for å komme seg til toalettet. De ansatte fant senere kroppene, i ett tilfelle hele førtifem minutter senere, i nærheten av badet.

– Om vi hadde hatt tilstrekkelig ansatte og skikkelig utstyr, kunne vi ha reddet flere liv. Av ti dødsfall tror jeg at minst to eller tre kunne ha blitt reddet, sier Alexander Andreev, som er lege ved Brookdale University Hospital and Medical Center i Brooklyn, til avisen.

Rekord i åtte stater

Over 17.500 personer har dødd med påvist koronasmitte i New York. På landsbasis er tallet over 130.000. I tillegg har nesten 2.750.000 fått påvist smitte i USA viser Worldometers sin oversikt onsdag.

Tirsdag hadde åtte ulike stater sitt høyeste antall bekreftede nye smittetilfeller på et døgn siden pandemien startet. Rekordene ble satt i Alaska, Arizona, California, Georgia, Idaho, Oklahoma, South Carolina og Texas, ifølge The New York Times.



Ifølge avisen har antallet nye smittetilfeller økt med 80 prosent de to siste ukene.

Flere stater har sett seg nødt til å reversere planene om å gjenåpne samfunnet.

Guvernøren i Arizona har beordret barer, treningssentre, kinoer og fornøyelsesparker å stenge, ifølge The Guardian. I Texas har en rekke operasjoner måttet utsettes, mens sykehusene jobber med å behandle over 6500 pasienter som er innlagt med covid-19.

Samtidig har borgermesteren i New York sagt at ingen får spise inne på restauranter fra og med neste uke.

TESTES: Helsepersonell blir testet for korona i et midlertidig telt som ble satt opp utenfor sykehuset St. Barnabas i New York. Foto: Misha Friedman / AFP

– Bli hjemme 4. juli

Etter tirsdagens nedslående koronatall, har også myndigheter flere steder bedt innbyggerne om å nedskalere feiringen av USAs nasjonaldag.

– Det tryggeste er å feire hjemme, har myndighetene i Oregon uttalt.

I Nebraska blir alle som skal arrangere fest bedt om å føre liste over alle som er til stede, slik at smittesporingen blir lettere i etterkant.

I Los Angeles, som har fått bekreftet 10.000 nye smittetilfeller siden fredag, har myndighetene avlyst fyrverkeriet og bedt om at stredene skal stenges, skriver The New York Times.