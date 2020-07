Dette sier han om keeperplassen i Manchester United

Dean Henderson har vært et hett navn i fotballverdenen de siste ukene. Sheffield United-keeperen, som er på lån fra Manchester United, har fått eksperter til å diskutere: Burde han satses på som Ole Gunnar Solskjærs førstekeeper fremfor David de Gea?

Forrige uke uttalte den norske manageren at Henderson en dag kom til å bli både Englands og Manchester Uniteds nummer 1.

Når TV 2 spør Henderson om han deler Solskjærs visjon om sin egen fremtid, svarer 23-åringen med et lurt smil:

– Jeg har vel sagt det de siste ti årene, har jeg ikke?

– En tøff reise

Å nøye seg med å spille andrefiolin virker ikke å være en rolle som appellerer til Henderson, til tross for utlånene.

Han er Manchester Uniteds eiendom, men har de siste fem årene blitt sendt på lån til Stockport County, Grimsby Town, Shrewsbury Town, og sin nåværende klubb Sheffield United.

– Det føles som om jeg har måttet vise hvor god jeg er, uten særlig hjelp fra andre de siste årene. Det har vært en tøff reise for meg, og de tunge tidene vil jeg alltid huske. Men nå er det heldigvis gode tider. Det kjennes bra å kunne lene seg tilbake og se at folk anerkjenner meg, sier Henderson.

Det er keeperens første sesong i Premier League, etter at han hjalp Sheffield United til opprykk i fjor. 23-åringen har imponert, og Solskjærs ord om at han ser for seg Henderson som Uniteds førstekeeper i fremtiden, settes stor pris på.

– Det er veldig kjekt å høre hva Ole Gunnar Solskjær har å si om meg. Det er en ære.

Men en retur til Old Trafford for å utfordre David de Gea skjer neppe med det aller første. Henderson er forventet å signere en ny lånekontrakt med Sheffield United for kommende sesong.

– Diskusjonene om hva jeg skal gjøre til høsten må vi ta etter sesongen. Jeg må tenke på hva som er det beste for meg, og det samme må klubben.

Hva er det viktigste for deg i valg av klubb kommende sesong?

– Uansett hvor jeg spiller neste sesong, så tror jeg alle er enige om at jeg trenger å spille fotball fast. Jeg har vist hvilket nivå jeg er på, og kan være på, denne sesongen.

– Det kommer også et EM neste sommer som jeg er veldig sulten på å spille. Så det er klart at jeg ønsker å spille hver uke så Gareth Southgate er oppmerksom på meg. Ute av syne, ute av sinn. Så jeg vil stå mellom stengene så mye som mulig. Jeg tror at man bare kommer dit man vil ved å vise hva man kan kontinuerlig, sier Henderson.

Har fremdeles håp om Europa-spill

Men først gjenstår seks kamper av inneværende sesong for Henderson, Sander Berge og resten av Sheffield United. Før Premier League ble satt på koronapause, var klubben i støtet.

De lå godt an i kampen om Champions League, men etter oppstarten igjen i sommer, har det gått tråere. Ett poeng på de tre første kampene etter koronapausen var fasit før de fikk en etterlengtet opptur med 3-1 over Tottenham torsdag kveld.

– Jeg har elsket hvert minutt av denne sesongen. Vi går gjennom en tøff periode akkurat nå, men vi kommer tilbake. Forhåpentligvis kan vi avslutte veldig bra. Vi har fremdeles håp om å spille i Europa neste sesong.