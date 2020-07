– Dette er en alvorlig forurensningskilde

– Jeg liker ikke uttrykket vrak, men dette blir betegnet som et vrak. Så da er det vel det da, sier båteier Hans-Ole Furuseth til TV 2 mens han ser bort på seilbåten sin.

VEIS ENDE: Hans-Ole Furuseth og hans Dehler 28 tar farvel etter 23 år i hans eie. Nå skal båten hugges opp Foto: Finn Erik Robstad/TV 2

Furuseth kjøpte båten av den amerikanske ambassaden i 1997; en Dehler 28. Tysk kvalitet tvers igjennom hevder den pensjonerte legen som TV 2 møter på Gyssestad marina i Bærum.

– Båten har til og med vært på jordomseiling. Riktignok ikke med meg, men det sier i grunn alt om kvaliteten på båten, sier Furuseth.

– Har sorgreaksjoner

Etter 23 år i familiens eie, med utallige minner og mye glede er det nå slutt. Båten, eller vraket som noen vil kalle det, skal nå hugges opp.

– Det føles som en begravelsesseremoni, og jeg må innrømme at jeg har en del sorgreaksjoner. Det er trist, sier Furuseth.

– Jeg sitter fortsatt å tenker at, nei, jeg vil har den med meg og reparere den. Sette den i stand igjen. Men det tid er forbi. Jeg har ikke helsen til det, sier den pensjonerte legen og sjømannen til TV 2.

Dehler 28en er langt fra en eneste båten som skal begraves. På ytterste brygge på marinaen ved Slependen er det samlet sammen mellom åtte og ti vrak. Alle lastes opp på en lekter som skal fraktes til Kambo Maria for opphugging og destruering.

Gammel båtpark

– Jeg sjekket først muligheten for å frakte båten til en gjenvinningsstasjon. Vrakpanten for båten er på 1000 kroner, men det ville kostet meg over 10 000 kroner bare i transport for å frakte den til gjenvinning. Pluss de sa at den var for stor til at de ville ta imot den, sier Furuseth til TV 2.

Furuseth fikk høre om et vrak-innsamlingsprosjekt ved en tilfeldighet.

Fra juni til september i sommer har Handelens miljøfond gitt Kambo Marina en million kroner i støtte for å samle inn rundt 300 vrak fra Oslofjorden.

– Det er mye vrak som ligger rundt på strender og i vannkanten i Oslofjorden, sier eier og daglig leder av Kambo Marina, Kjetil Svelland til TV 2.

– Vi har holdt på et par dager nå og allerede samlet sammen rundt 30 vrak, sier Svelland.

Gratis å bli kvitt båtvrak i sommer

Den norske båtparken blir stadig eldre, og mange ender opp som vrak, som er en alvorlig forurensingskilde langs norskekysten. Vanligvis er det dyrt å kvitte deg med disse vrakene på en lovlig måte, men nå i sommer kan du gjøre det gratis ved å registrere vrak på ryddernorge.no

– Denne piloten er kjempespennende. Båtvrak er et stort nasjonalt problem, ikke bare i Oslofjorden, men langs hele kysten, sier direktør for oljevern og marint miljø, Ann-Helen Ernstsen til TV 2.

– Disse vrakene er stort sett laget av plast, og når de blir liggende for lenge så blir de til mikroplast, som påvirker både dyreliv og menneskeliv. Så det er utrolig viktig at vi får samlet opp flest mulig av disse vrakene, sier medlems og kommunikasjonssjef i Handelens miljøfond, Mari Nordstrøm til TV 2.