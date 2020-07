Tabelltipset 2020: Mot tronskifte i Toppserien

I kveld sparkes Toppserien i gang. Første match er Rosenborg-LSK Kvinner kl. 19.45.

Det blir en historisk dag. Etter forrige sesong endret Trondheims-Ørn navn og profil til Rosenborg. Mye tyder på at trønderne vil gjøre det vesetlig bedre enn fjorårets 7. plass.

Sterke spillere som Kristine Minde (fra 1. august), Lisa-Marie Karlseng Utland, Celine Nergård og stortalentet Julie Blakstad er kommet inn portene på Koteng Arena. Med full klaff kan det bli medaljekamp på trønderne.

LSK Kvinner er vesentlig svekket siden fjoråret. Gultrøyene har vunnet Toppserien seks år på rad. Vi tror ikke det blir et sjuende år med gull.

Vålerenga og Sandviken ser meget sterke ut før sesongen braker løs. Og hva kan Avaldsnes få til? Elise Thorsnes er tilbake i klubben. To landslagsspillere fra Australia, Katrina Gorry og Clare Polkinghorne, er solide forsterkninger for laget som endte på 5. plass i 2019.

I bunnen vil Lyn og Kolbotn få det tøft. Lyn reddet plassen i fjor etter playoff-kamper mot Fløya. Vi tror Oslo-laget må ta den tunge veien ned til 1. divisjon denne sesongen.

10. Lyn

Vi tror Lyn blir tabelljumbo i Toppserien. I fjor ble det 20 poeng på 22 kamper. Nøkkelspilleren Runa Lillegård er skadet og mister trolig store deler av sesongen.

Lyn fikk en viktig vitamininnsprøytning med 1-1 i treningskampen mot Vålerenga i midten av juni. Lyn er flinke til å utvikle spillere. Den manglende erfaringen kompenseres av ungdommelig pågangsmot og samhold, men likevel tror vi at det er for lite kvalitet i stallen til å overleve i divisjonen.

Solveig Gulbrandsens kommentar: Har fått bedre struktur og har spillere som kan score mål på egenhånd som feks. Camilla Linberg.

STORT TAP: Lyn kunne trengt lynraske Runa Lillegård denne sesongen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Inn: Maria Hustad (tilbake fra Medkila etter utlån), Anna Nerland Aahjem (tilbake etter utlån), Cathinka Tandberg (Stabæk Akademi), Julie Aune Jorde (eget rekruttlag), Monica Nedgård Isaksen (eget rekruttlag), Ingrid Bakke (comeback), Kristin Haugstad (Amazon Grimstad), Christina Osnes-Ringen, Kirvil Odden Sundsfjord (Røa)

Ut: Linn Huseby (Røa), Vilde Hasund (Sandviken), Maren Hagfors Thoresen (Stabæk), Mimmi Löfwenius (på lån til LSK Kvinner i grunnspillet), Ebba Lund Andersen (Grei), Camilla Huseby (Djurgården), Maria Hustad (Hønefoss), Margaux Batt Lægreid (Stabæk), Noor Eckhoff (Kolbotn)

9. Kolbotn

Siden i fjor er Isabell Herlovsen borte. Det er et stort tap for de hvite og blå. Også kaptein Sigrid Heien Hansen samt viktige Nora Eide Lie er borte. Resultatmessig gjorde Oppegård-klubben det langt svakere etter at Karina Sævik forlot klubben i fjor sommer.

3-1-seieren i treningskampen mot Øvrevoll Hosle ga ingen betryggende svar. Vi tror det blir nedrykkskamp for Kolbotn.

Solveig Gulbrandsens kommentar: Har mistet flere klassespillere og har ikke hatt gode resultater i treningskampene. Havner fort i nedrykksstriden da laget scorer lite mål.

BUNNLAG: Vi tror det blir flere slike stunder for Tonje Pedersen og Kolbotn-spillerne denne sesongen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Inn: Siri Ervik (Stabæk), Julie Hoff Klæboe (tilbake fra Medkila etter utlån), Nathalie Jørgensen (eget juniorlag), Thea Sørbo (eget juniorlag), Guro Møller (eget juniorlag), Nikola Orgill (Canberra United), Noor Eckhoff (Lyn), Johanne Fridlund (Grei), Synne Sofie Christiansen (Vålerenga)

Ut: Sigrid Heien Hansen (Vålerenga), Nora Eide Lie (LSK Kvinner), Isabell Herlovsen (Vålerenga)

8. Arna-Bjørnar

Siden i fjor har Arna-Bjørnars gode sisteskanse Oda Marie Hove Bogstad forlatt klubben til fordel for Sandviken. Også viktige Andrea Wilmann (LSK Kvinner) og Elise Stenevik (Eskilstuna United) er borte.

Australske Teagan Micah erstatter Bogstad. Hun var en del av den australske troppen som spilte VM i 2019, og vi tror hun får nok å henge fingrene i denne sesongen.

Marije Bummel kommer fra Sandviken og bidrar med rutine. Det trengs i en sesong hvor det blir kortere vei til bunnen enn toppen.

SVEKKET: Vi tror det blir en strevsom sesong for Thea Bjelde og Arna-Bjørnar-jentene. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Inn: Marije Brummel (Sandviken), Moa Edrun (Växsö), Meryll Abrahamsen (LSK Kvinner), Kristina Borgenhaug Brudvik (tilbake fra Åsane etter utlån), Emelie Lövgren (Piteå IF), Kristina Erman (Ferencváros), Tanja Løfshus (Hønefoss), Teagan Micah (Melbourne Victory)

Ut: Oda Marie Hove Bogstad (Sandviken), Elise Isolde Stenevik (Eskilstuna United), Andrea Wilmann (LSK Kvinner), Milica Mijatovic (Melbourne City), Sandra Stavenes (Sandviken)

7. Røa

Røa tapte klart i generalprøven mot Vålerenga, men har stort sett vunnet alle treningskamper før det. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at Røa vil savne Justine Vanhaevermaet (LSK Kvinner) og storscorer Synne Jensen (Vålerenga) denne sesongen.

Sarah Suphellen, Linn Huseby, Oline Fuglem og Hanna Terry er nye spillere. Drømmer nok om å havne høyere på tabellen enn 7. plass, men slik topplagene har forsterket tror vi det blir tøft.

Solveig Gulbrandsens kommentar: Røa er svekket, men har ekstrem kontinuitet og rutine på trenersiden. Geir Norby vil holde laget unna nedrykksstriden.

MIDT PÅ TREET: Vi tror Hanna Terry og Røa-jentene havner i midtsjiktet. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Inn: Sarah Suphellen (LSK Kvinner), Linn Huseby (Lyn), Hanna Terry (Limhamn Bunkeflo), Oline Brekke Fuglem (Kongsvinger), Mathilde Hauge Harviken (Fart)

Ut: Ina Skaug (Vålerenga), Guro Bell Pedersen, Julie Støstad, Synnøve Hafnor, Justine Vanhaevermaet (LSK Kvinner), Synne Jensen (Vålerenga), Maria Hiim (pause fra fotballen), Kirvil Odden Sundsfjord (terminert kontrakt, nå Lyn)

6. Klepp

Klepp ble nummer tre i fjor, bare seks poeng bak gullvinner LSK Kvinner. Gry Tofte Ims (lagt opp) og Amanda Frisbie (Madrid CFF) spilte samtlige seriekamper i fjor, og det blir et savn for grønntrøyene.

Med Tameka Yallop ute på ubestemt tid blir det enda viktigere at lovende Elisabeth Terland sørger for målpoengene. 2-0 i treningskampen mot Amazon Grimstad skremte ingen. Aleksandra Sikora og Isabella Hayes kan bli friske tilskudd. Vi tror Klepp havnet midt på tabellen.

Solveig Gulbrandsens kommentar: Svekket på spiller- og trenersiden med tanke på kulturen og kvaliteten som har vært skapt av trener Ollie Harder. Rutinerte Gry Tofte Ims har bidratt sterkt de siste sesongene. Spennende å se hva «nye» Klepp kommer med.

POENGPLUKKER: Elisabeth Terland må levere fra første stund om Klepp skal blande seg inn i medaljekampen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Inn: Adelaide Gay (North Caroline Courage), Nikki Stanton (Chicago Red Stars), Julia Langåker (Åkra IL), Ingrid Synnøve Nødland (fra eget akademi), Ingeborg Skretting (fra eget akademi), Mille Aune (Viking), Aleksandra Sikora (Juventus), Isabella Hayes (Amazon Grimstad)

Ut: Gry Tofte Ims (legger opp), Lena Soleng Hansen (IK Uppsala), Madeleine Hille Mellemstrand (legger opp), Amanda Frisbie (Madrid CFF), Havana Solaun (Paris FC)

5. Rosenborg

Det er vanskelig å spå hva vi kan forvente av trønderne denne sesongen. Elleveren ser bra ut, og den blir enda bedre når Kristine Minde kommer inn 1. august. Lisa-Marie Karlseng Utland blir viktig i det offensive spillet. Celine Nergård pøste inn mål i Fløya i fjor. 27 mål på 27 kamper er meget pent. «Hele verden» ville ha stortalentet Julie Blakstad (18). På deadline day valgte hun Rosenborg. Hun kan fort bli en av Toppseriens aller største profiler.

Solveig Gulbrandsens kommentar: Vinner på overgangsmarkedet etter koronapausen. Tre klassesigneringer med Utland, Minde og Blakstad. Jeg er stor fan av henne. Ungjenta kommer til å heve RBK-laget, så de kan fort komme høyere på tabellen.

STORTALENT: Julie Blakstad ble kåret til årets unge spiller i Toppserien i 2019. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Inn: Karoline Nagelhus Hernes (Byåsen), Birthe Christiansen (Byåsen), Celine Nergård (Fløya), Kristine Minde (Wolfsburg), Mari Kristine Vik (Tiller), Emilie Lein (fra eget rekruttlag), Lisa-Marie Karlseng Utland (Reading), Julie Blakstad (Fart)

Ut: Malin Sunde (Sandviken), Julie Adserø (lagt opp), Jenny Østerås (KIL/Hemne), Dina Hellebust Hegerberg (KIL/Hemne), Ane Eggen (KIL/Hemne), Andrea Sivertsen Broholm (på lån til KIL/Hemne)

4. Avaldsnes

Det satses som vanlig tøft i Avaldsnes. Med litt flyt kan det også bli gullkamp for Karmøy-laget. Nykommerne Elise Thorsnes og Andrea Norheim har allerede rukket å presentere seg. De scoret målene i 2-3-tapet mot Sandviken nylig. Katrina Gorry og Clare Polkinghorne er på plass til andre serierunde mot Kolbotn. De må levere fra dag én om det skal bli edelt metall.

Solveig Gulbrandsens kommentar: Har mistet flere klassespillere, og det er noe usikkerhet rundt de nyankomne spillere. Men Elise Thorsnes vil heve laget.

VINNERSKALLE: Elise Thorsnes tilfører rutine og bøttevis med vinnermentalitet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Inn: Elise Thorsnes (Canberra United), Andrea Norheim (Piteå), Katrina Gorry (Brisbane Roars), Clare Polkinghorne (Brisbane Roars), Marthe Enlid (Byåsen)

Ut: Cecilie Pedersen (trapper ned), Anna Østrem (Haugar), Helene Haavik (trapper ned), Maria Eduarda Da Silva (Sao Paulo FC), Giovanni Oliveira, Ana Jelencic, Rebekah Stott (Melbourne City), Aivi Luik (Melbourne City)

3. LSK Kvinner

LSK Kvinner har dominert norsk kvinnefotball de siste årene. Nå er en rekke nøkkelspillere borte. Det er ikke bare-bare å erstatte etablerte spillere som Ingrid Moe Wold, Elise Thorsnes, Therese Sessy Åsland, Cecilie Fiskerstrand, Synne Skinnes Hansen og Anja Sønstevold. Flere spennende navn er kommet inn. Nora Eide Lie kan bli årets store spiller. Emilie Haavi er tilbake etter skade, og på topp vil Emilie Nautnes pøse inn mål. Likevel tror vi på et tronskifte i Toppserien. Det som teller i LSK Kvinners favør er vinnermentaliteten som sitter i veggene og dyktige Hege Riise. Det vil være en stor prestasjon om hun leder LSK Kvinner til gull denne sesongen.

Solveig Gulbrandsens kommentar: LSK Kvinner har også mistet mange spillere, men fylt på med gode norske spillere. Slik som tidligere kommer disse nye spillerne til å gli rett inn i LSK-systemet. Spørsmålet er bare om de har mistet for mange av kultur- og kontinuitetsbærerne.

MÅ BÆRE LSK: Emilie Haavi er tilbake etter et langt skadeavbrekk. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Inn: Cathrine Dahlström (Hammarby), Nora Eide Lie (Kolbotn), Simona Koren (Växjö DFF), Andrea Wilmann (Arna-Bjørnar), Justine Vanhaevermaet (Røa), Mimmi Löfwenius (på lån fra Lyn i grunnspillet), Idun-Kristine Jørgensen (Fart), Karly Roestbakken (Canberra United), Mia Authen (eget rekruttlag)

Ut: Elise Thorsnes (Canberra United), Therese Sessy Åsland (Kristianstads DFF), Sarah Suphellen (Røa), Meryll Abrahamsen (Arna-Bjørnar), Maiken Bjørndalen (Stabæk), Ingrid Moe Wold (Madrid CFF), Cecilie Fiskerstrand (Brighton), Synne Skinnes Hansen (Linköpings FC), Anja Sønstevold (Fleury)

2. Sandviken

Bergenserne ble nummer fire i 2019, men det er grunn til å tro at det blir gullkamp denne sesongen. Laget er solid forspent over hele linjen. Lisa Naalsund, Ingrid Ryland, Ingrid Marie Karlsen Spord, fjorårets toppscorer Kennya Cordner og Maria Brochmann er spillere de fleste andre Toppserie-lagene misunner bergenserne. Sammenlignet med de andre topplagene slapp Sandviken inn for mange mål (32) i fjor. Nykommerne Malin Sunde og Guro Bergsvand styrker denne lagdelen. Rutinerte Ingrid Østervold Stenevik har prøvd seg i ankerrollen i oppkjøringen når Spord har spilt stopper, men hun tar nok plass i midtforsvaret når sesongen sparkes i gang.

ALLSIDIG: Midtstopper Ingrid Stenevik har fått prøve seg lenger frem på banen i oppkjøringskampene. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Legg til nykommerne Oda Maria Hove Bogstad og den spennende kantspilleren Vilde Hasund så kan det bli veldig gøy på Stemmemyren denne sesongen.

Solveig Gulbrandsens kommentar: Spennende satsning rundt Sandviken-laget. En god miks av talent og rutine.

Inn: Synne Vatshelle Raa og Elise Kvinge (tilbake fra Åsane etter utlån), Ida Holm Neset (Stord), Malin Sunde (Trondheims-Ørn), Oda Marie Hove Bogstad (Arna-Bjørnar), Guro Bergsvand (Stabæk), Vilde Drange Veglo (Os Fotball), Vilde Hasund (Lyn), Mathilde Sangolt (Sotra SK), Ida Holm Neset (Stord), Sandra Stavenes (Arna-Bjørnar)

Ut: Marije Brummel (Arna-Bjørnar), Synne Vatnem, Benedicte Iversen Håland (FC Lugano), Ingrid Altermark, Camilla Ervik

1. Vålerenga

Toppseriens mest komplette lag akkurat nå? Vålerenga var fire poeng unna gullet i fjor. I år har de blant andre forsterket med målgarantisten Synne Jensen, den islandske landslagsspilleren Ingibjörg Sigurdardóttir og fjorårets Kolbotn-kaptein Sigrid Heien Hansen. På deadline day ankom den danske vingbacken Janni Thomsen. Toppseriens beste spiller Sherida Spitse har en dødballfot det lukter svidd av.

PROFIL: Sherida Spitse ble kåret til Toppseriens beste spiller i fjor. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Ajara Nchout Njoya kommer til å score mange mål også denne sesongen, og Synne Jensen har vist lovende takter i treningskampene mot Kolbotn og Røa. Trener Jack Majgaard Jensen planlegger foreløpig sesongen uten sykmeldte Isabell Herlovsen, men han har en bred stall å velge fra. Vi tror det holder til gull.

Solveig Gulbrandsens kommentar: Vålerenga har hentet flere klassespillere. Jeg er spent på om Jensen kan ta nye steg fra den svært gode sesongen hun leverte i fjor. VIF er i hvert fall bedre trent enn på lenge. Det hjelper.

Inn: Sigrid Heien Hansen (Kolbotn), Synne Jensen (Røa), Isabell Herlovsen (Kolbotn), Ina Skaug (Røa), Catherine Bott (Vittsjö), Jalen Tompkins (Colorado Boulder), Ingibjörg Sigurdardóttir (Djurgården)

Ut: Stine Reinås (Stabæk), Maren Hauge (Stabæk, utlån gjort permanent), Ingrid Søndenå (Stabæk), Guro Pettersen (Piteå IF), Christina Despina Larsen Tsikalakis (Grei), Synne Sofie Christiansen (Kolbotn)