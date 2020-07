Griezmann-familien raser mot Barca-trener Setién

Antoine Griezmanns far, Alain var lite imponert over kommentarene treneren kom med om sønnen hans.

– Jeg kommer til å snakke med Griezmann, men jeg kommer ikke til å beklage, sa Setién til pressen etter uavgjort-resultatet mot Atletico Madrid tirsdag.

Grunnen for at spørsmålet om beklagelse kom fra pressen var at Antoine Griezmann kun fikk spille de siste fire minuttene mot gamleklubben.

Broren Theo Griezmann reagerte først, så kom faren Alain Griezmann med enda krassere kommentarer på sosiale medier, før han slettet posten, men det var for sent.

– For å snakke må du ha nøklene til lastebilen, og du er ganske enkelt kun en passasjer, skrev faren om Barca-treneren, og hintet tydelig til at Setién kun er i klubben på lånt tid, eller ikke er mannen som styrer.

Griezmann ble hentet sommeren 2019 for 1,15 milliarder norske kroner, men har ikke fått det gjennombruddet katalanerne skulle ønsket.

– To minutter..... Jeg har lyst til å grine, helt seriøst, skrev broren Theo på Twitter.

Dette er ikke første gang Setién mottar kritikk fra foreldrene til Barcelona-spillere.

For kort tid siden var det Juventus-klare Arthurs mor som langet ut mot treneren som ble ansatt i januar. Grunnen var at treneren hadde uttalt at Arthur ikke hadde spilt bra nok.