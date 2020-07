Slåsskamp i bussskur ved sykehuset i Hønefoss

Situasjonen er uklar, og politiet har foreløpig ikke oversikt på stedet, skrev Sør-Øst politidistrikt på Twitter klokken 15.29.

– Én person tilsees av helsepersonell på stedet, skadeomfanget er ukjent. Undersøkes om det er flere som også har skade, sto det videre i meldingen.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Merete Kvaal sier til TV 2 at hendelsen fremstår som en slåsskamp, og at den har skjedd i et bussskur i nærheten av sykehuset i Hønefoss.

– Det er flere personer som har vært involvert, men jeg er usikker på hvilken rolle de forskjellige personene har hatt, sier Kvaal.

Ifølge operasjonslederen er det ikke kommet meldinger om at det er benyttet våpen i slåsskampen.

Én person er tatt med inn på sykehuset av helse, men skadeomfanget er ukjent.

– Det har vært flere vitner til hendelsen, og derfor jobber vi nå med å få litt oversikt over hva som har skjedd, sier Kvaal.

